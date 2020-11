O Cruzeiro se manifestou contra a decisão do juiz no julgamento de um empresário de Santa Catarina; o magistrado acatou a 'argumentação' do promotor e determinou o caso como 'estupro culposo'.

Nesta terça-feira (3), o clube publicou, em suas redes sociais a mensagem: “Estupro é estupro! Em qualquer lugar. Em qualquer situação. Chega de violência contra a mulher. Para denúncias, ligue 180”.

O post vem sendo divulgado por milhares de pessoas, também nas redes sociais.

Estupro é estupro!



Em qualquer lugar.

Em qualquer situação.



Chega de violência contra a mulher.

Para denúncias, ligue 180 📞 pic.twitter.com/Q8ScTURLTs — Cruzeiro Esporte Clube (de 😷) (@Cruzeiro) November 3, 2020

O empresário foi acusado de estuprar a influencer Mariana Ferrer, de 23 anos, em uma festa em 2018. Na sentença, o juiz acatou que o empresário não teve “intenção” de estuprar. Este tipo de crime não está previsto por lei. A reportagem do Hoje em Dia tentou ouvir o advogado do empresário, ligando em telefone celular disponibilizado no site de seu escritório, em Florianópolis, mas não conseguiu contato nem obteve retorno.

Estupro é um tipo de agressão sexual geralmente envolvendo relação sexual ou outras formas de atos libidinosos realizado contra uma pessoa sem seu consentimento.