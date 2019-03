A vitória por 2 a 0 sobre o Deportivo Lara, da Venezuela, nessa quarta-feira (27), no Mineirão, manteve o Cruzeiro entre os sete times que tem 100% de aproveitamento nesta edição da Taça Libertadores.

Na estreia no torneio, a equipe comandada pelo técnico Mano Menezes havia vencido o Huracán, da Argentina, por 1 a 0, em Buenos Aires.

Completam a lista das equipes com seis pontos após dois rodadas disputadas: Internacional, Palmeiras, Flamengo, Nacional, do Uruguai e Cerro Porteño e Libertad, do Paraguai.

No geral, 12 dos 32 clubes que disputam a fase de grupos ainda estão invictos após duas rodadas.

Apenas quatro clubes perderam os seus dois jogos disputados. Entre eles está o Atlético, derrotado por Cerro Porteño e Nacional.

O Cruzeiro vai tentar manter o 100% de aproveitamento no torneio, na próxima quarta-feira (3), quando vai a Guayaquil, enfrentar o Emelec, na terceira rodada do grupo B, do principal torneio do continente.

Antes, a Raposa tem pela frente o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o América, no domingo, às 16h, no Independência.

