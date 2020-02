O atacante Marcelo Moreno participou pela primeira vez de um treino com o elenco do Cruzeiro desde seu retorno à Toca da Raposa II. Isso aconteceu nesta terça-feira (25), na reapresentação dos jogadores, após um período sem compromissos, em função do Carnaval.

O boliviano aguarda ainda ter seu nome citado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para debutar pelos azuis nesta que é sua terceira passagem pela equipe.

Com 45 gols em 93 partidas realizadas pela Raposa, Moreno é a principal esperança do setor ofensivo cruzeirense nesta temporada. Até agora, o artilheiro do time no ano é o jovem meia Maurício, autor de três tentos, todos pelo Mineiro.

Treino

O técnico Adilson Batista comandou um trabalho técnico na Toca II, priorizando as finalizações e as bolas aéreas.

O Cruzeiro volta às atividades nesta quarta-feira (26), em dois períodos. O próximo embate dos celestes será neste domingo (1), às 16h, contra o Uberlândia, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.