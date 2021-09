O Cruzeiro está classificado para a final do Campeonato Mineiro Sub-20. Na Arena Vera Cruz, a Raposa empatou em 1 a 1 com o Atlético, na manhã desta quinta-feira (30), no duelo de volta da semifinal da competição. O resultado deu a vaga na final ao time celeste, que havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0.

A equipe estrelada abriu o placar com o atacante Igor Lemos, no primeiro tempo. O Galo chegou ao empate com o meia Rubens, de pênalti, já nos minutos finais da segunda etapa.

Na final do Mineiro, o Cruzeiro vai encarar o América, que passou pelo Serranense na outra semifinal. A Federação Mineira de Futebol (FMF) ainda não divulgou as datas dos confrontos que vão decidir o título.

Além do Mineiro, Atlético, Cruzeiro e América seguem na disputa do Campeonato Brasileiro da categoria. Restando duas rodadas para o encerramento da fase de classificação, o Galo ocupa a quarta colocação, com 31 pontos, a Raposa a 11ª, com 26 pontos, e o Coelho a 13ª, com 23 pontos. Os oito primeiros avançarão às quartas de final.

