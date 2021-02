O Cruzeiro anunciou, nesta quarta-feira (10), um acordo de três anos com a LiveSports, empresa de streaming para a transmissão de eventos ao vivo e produção de outros conteúdos com foco no esporte e entretenimento.

Streaming é a tecnologia que permite ao público consumir um conteúdo diversificado, como jogos esportivos, filmes, séries e músicas em qualquer lugar, de forma mais acessível que a maioria das mídias convencionais.

A parceria prevê a transmissão de jogos das categorias de base da Raposa, do time feminino e de outras modalidades praticadas no clube estrelado, sempre que os contratos de exibição dos campeonatos permitirem.

Além das partidas, a LiveSports também pretende vincular na web treinamentos da equipe principal, além de eventos institucionais e internos.

“Nós do Cruzeiro ficamos muito felizes com essa parceria. Desde o primeiro encontro, as conversas foram muito produtivas e inspiradoras. Temos certeza de que estamos aliando nossa marca centenária à LiveSports em uma via de mão dupla, pautada pela confiança, credibilidade e profissionalismo. Oferecer entretenimento de qualidade e promover transformação social estão em nossa Missão, Visão e Valores. É um grande passo de inovação para nós do Cruzeiro. Junto à LiveSports, ofereceremos um conteúdo de qualidade para toda a torcida e para o público em geral”, disse Edson Potsch, vice-presidente Administrativo e superintendente de Marketing da Raposa.

O cronograma das transmissões e conteúdo serão fechados após a divulgação do calendário do Cruzeiro para a próxima temporada.

“Vamos produzir conteúdo com o Cruzeiro de um modo geral, do acompanhamento do time principal, com Webrádio, viagens, entrevistas exclusivas, o time do Cruzeiro falando para o torcedor, futebol feminino e outros esportes. O clube de cem anos tem histórias de sobra para serem contadas. Histórias de heróis, de grandes nomes, de campeonatos, de conquistas e uma nova construção”, afirmou João Palomino, CEO da LiveSports.

Os conteúdos e transmissões da LiveSports poderão ser acessados nos canais oficiais do clube estrelado.