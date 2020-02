'Explosão' no número de processos

Entre 2018 e 2019 o Cruzeiro sofreu com o "boom" de processos na Justiça. Nesse período foram 54 novas ações que, coincidentemente, foram registradas dentro do período em que a dívida do clube também cresceu consideravelmente. Isso por decisões equivocadas da última gestão e reflexos de má gestão ainda no período em que Gilvan de Pinho Tavares comandou o clube.

O aumento de processos na Justiça do Trabalho chegou a mais de 300%, saltando de 31 (em 2017) para 104 em 2020. Os números foram retirados pela reportagem da Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas do Cruzeiro nesta sexta-feira, 28 de fevereiro.

O departamento jurídico do Cruzeiro trabalha bastante neste começo de 2020. É que o clube ultrapassou a marca de cem processos trabalhistas ativos e, no cômputo geral, já soma 104 ações na Justiça do Trabalho. Os números foram levantados nesta sexta-feira pela reportagem do Hoje em Dia, após divulgação de mais uma lide envolvendo a Raposa.

Dessa vez foi o preparador de goleiros Robertinho, ex-funcionário do clube, que cobra mais de R$ 5 milhões por salários e outras pendências não pagas pelo Cruzeiro. Inclusive "bichos" (premiações por metas atingidas) por Fábio ter sido eleito o melhor goleiro da Copa do Brasil de 2019.

A informação da ação trabalhista envolvendo o Cruzeiro e o preparador de goleiros Robertinho foi antecipada pelo Globoesporte.com e confirmada pelo HD. A ação entrou no sistema da Justiça do Trabalho na última quinta-feira, quando foi emitido uma notificação judicial ao Cruzeiro, informamdo ao clube sobre o processo movido pelo ex-funcionário.

O valor total da causa é de R$ 5.085.074,17, montante que contempla, segundo pedida dos advogados de Robertinho, salários atrasados, FGTS, multa rescisória, férias e pagamento de bônus (premiações).

A primeira audiência está marcada para o dia 12 de março de 2020, às 8h30, na 45ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Coube à juíza Fernanda Garcia Bulhões Araújo despachar oficialmente sobre a audiência do mês que vem e de todo o trabalho que será detalhado no encontro entre os advogados do clube e os representantes de Robertinho.