O gol de Morato, aos 8 minutos, para o Vasco, não passou de um susto. Depois de sair atrás no placar, o Cruzeiro se impôs dentro de campo e, com dois tentos do volante Matheus Barbosa, o herói da noite desta quinta-feira (24), virou a partida e venceu por 2 a 1, no Mineirão, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Um resultado que vai muito além dos três pontos conquistados no Gigante da Pampulha. Foi um triunfo em cima de outro gigante do futebol nacional e que, na teoria, é um concorrente direto na briga por vaga na Primeira Divisão.

Além disso, o time mineiro, agora em 11° lugar, com sete pontos, chega à sua segunda vitória sob a tutela de Mozart e ganha ainda mais moral na disputa da competição. Isso tudo em meio a vários problemas nos bastidores, incluindo atraso de salários.

E não para por aí: foi o primeiro triunfo dos azuis como mandantes na Segundona. Antes disso, o Cruzeiro havia perdido para CRB, por 4 a 3, e empatado com o Goiás, por 1 a 1, no Mineirão.

A equipe estrelada tenta manter o embalo. Para isso, vai em busca de mais um resultado positivo neste domingo (27), às 20h30, contra o CSA, no estádio Rei Pelé.

O jogo

Com o retorno do lateral-direito Cáceres e utilizando uma formação com três zagueiros, o Cruzeiro viu o Vasco abrir o placar com Morato aos 8 minutos. Só que a reação celeste tardou. Aos 14, Matheus Barbosa empatou a partida. E, aos 27, o volante virou o placar, depois da assistência de Felipe Augusto.

O duelo estava bem disputado, até que aos 35 minutos, um tumulto culminou na expulsão do cruzeirense Paulo e do vascaíno Bruno Gomes.

Na segunda etapa, a Raposa teve algumas oportunidades para ampliar o marcador, porém, faltou um pouquinho mais de capricho na conclusão. No entanto, as chances desperdiçadas não fizeram falta, já que o Vasco falhou na pontaria, e o Cruzeiro saiu de campo com um resultado valioso e importantíssimo em sua luta por uma vaga à Série A.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2

Fábio; Ramon, Joseph e Paulo; Cáceres, Rômulo (Adriano), Matheus Barbosa (Ariel Cabral), Marcinho (Stênio) e Felipe Augusto (Matheus Pereira); Sóbis (Bissoli) e Bruno José

Técnico: Mozart

VASCO 1

Lucão; Zeca, Ernando, Leandro Castán e Riquelme (JP Galvão); Andrey (Gabriel Pec), Bruno Gomes e Marquinhos Gabriel; Morato (Léo Jabá), Cano e MT (Juninho)

Técnico: Marcelo Cabo

DATA: 24 de junho de 2021 (quinta)

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Vinicius Gonçalves Dias Araújo, auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho e Herman Brumel Vani. Trio de São Paulo

CARTÕES AMARELOS: Matheus Pereira, Matheus Barbosa (Cruzeiro); Léo Jabá (Vasco)

CARTÕES VERMELHOS: Paulo (Cruzeiro); Bruno Gomes (Vasco)

GOLS: Morato aos 8 minutos, Matheus Barbosa aos 14 e aos 27 do primeiro tempo