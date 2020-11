Quatro vitórias, quatro derrotas e três empates. Esta é a campanha do Cruzeiro no Mineirão nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Aproveitamento de 45,45%, confirmado graças ao 3 a 3 da noite desta segunda-feira (9), contra o Guarani pela 21ª rodada.

E olha que a igualdade diante do Bugre só veio aos 37 minutos da segunda etapa, com um gol do jovem Welinton.

"Não foi o que a gente queria. O empate foi bom, pelo que o jogo representou. Agora vamos focar no próximo duelo dentro de casa. Fico feliz com a chance que o Felipão vem me dando de representar um time grande como o Cruzeiro", disse o atacante.

Em casa, na Série B, o Cruzeiro superou Botafogo-SP (2x1), Vitória (1x0), Ponte Preta (3x0) e Paraná (2x0), empatou com CRB (1x1), Juventude (0x0) e Guarani (3x3) e perdeu para Chapecoense (0x1), América (1x2), Avaí (0x1), Sampaio Corrêa (1x2).