O Cruzeiro é o clube grande com pior turno na Série B do Campeonato Brasileiro no sistema de pontos corridos. Desde 2006, a competição contou com um integrante do chamado G-12 em oito edições. E até então, a menor pontuação nas primeiras 19 rodadas tinha sido registrada pelo Atlético, que marcou 29 em 2006.

Neste ano, a Raposa tem 20. Se forem somados os seis retirados do time por punição imposta pela Fifa, o total é 26, três a menos que o rival, que jogou a primeira Série B por pontos corridos.

Apesar da recuperação após a chegada de Luiz Felipe Scolari, o Cruzeiro encerrou o turno, diante do Paraná, com a pior campanha de uma grande nas primeiras 19 rodadas da Série B

O segundo pior desempenho de um grande na Série B foi do Vasco, em 2014, com 32 pontos, três a mais que o Atlético de 2006, e seis, ou 12, que o Cruzeiro deste ano.

Colocação

Quando se compara as colocações que ocupavam os integrantes do G-12 nas suas rápidas passagens pela Série B por pontos corridos, pois até agora todos subiram, a diferença é impressionante.

As piores posições foram de Atlético (2006) e Vasco (2014), pois eles estavam fora do G-4, grupo que garante vaga na Série A, já que ocupavam a quinta colocação.

O Corinthians (2008), Vasco (2009), Palmeiras (2013) e Vasco (2016), terminaram o turno na primeira colocação. Botafogo (2015) e Internacional (2017), ocupavam a segunda colocação.

O Cruzeiro é apenas o 16º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro de 2020. E nesta segunda-feira (2) pode até voltar à zona de rebaixamento, isso caso o Figueirense, que é 17º, com um ponto a menos, vença a Ponte Preta, em partida que será às 17h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

O desempenho dos grandes no turno da Série B

ANO CLUBE PTS. POS. 2006 Atlético 29 5º 2008 Corinthians 39 1º 2009 Vasco 39 1º 2013 Palmeiras 42 1º 2014 Vasco 32 5º 2015 Botafogo 36 2º 2016 Vasco 39 1º 2017 Internacional 33 2º 2020 Cruzeiro 26* 16º

* Por causa de punição imposta pela Fifa, o Cruzeiro tem 20 pontos na classificação. O clube pode ainda cair para a 17ª posição na noite desta segunda-feira