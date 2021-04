O Cruzeiro vai ter um importante reforço para o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Mineiro, diante do América, no próximo domingo (2), às 16h, no Mineirão.

Após cumprir suspensão na goleada da Raposa por 4 a 0 sobre o Patrocinense, na última rodada da fase de classificação do Estadual, o atacante Rafael Sóbis volta a ficar à disposição do técnico Felipe Conceição.

Entretanto, mesmo sem desfalques por questão disciplinar para o primeiro embate com o Coelho, a Raposa segue atenta nesse quesito, já que os cartões não foram zerados para a semifinal da competição.

Com isso, a equipe celeste tem seis jogadores pendurados. Desses, três são considerados titulares: o lateral-direito Raúl Cáceres, o zagueiro Ramon e o atacante Airton. Os demais são o lateral Alan Ruschel e os atacantes Marcelo Moreno e William Pottker.

Avertido com o cartão amarelo diante da Águia, Pottker, inclusive, estava retornando ao time após ter cumprido suspensão na rodada anterior, em razão da expulsão no clássico contra o Atlético.

Terceiro colocado na fase de classificação do Mineiro, com 20 pontos, a equipe celeste busca o triunfo no domingo para reverter a vantagem do Coelho na semifinal

Vice-líder da primeira etapa do torneio, com 22 pontos, o Alviverde tem o benefício de atuar por dois empates ou uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols para avançar à decisão.

