A data da estreia, contra o Botafogo-SP, em Belo Horizonte, ainda não tem data definida. Mas pode-se dizer que a Série B do Campeonato Brasileiro pode começar nesta quarta-feira (20) para o Cruzeiro. Isso porque vence o prazo de pagamento de cerca de R$ 6 milhões ao Al-Whada por dívida pelo empréstimo do volante Denílson, contratado em 2016. O valor não foi quitado, a ação foi parar na Fifa e o prazo final é em menos de 24 horas.

O vencimento original da dívida foi na última segunda-feira (18), e o pagamento não foi feito. Chegou a ser informado que o Cruzeiro teria conseguido um adiamento do pagamento, aguardando apenas um comunicado do clube dos Emirados Árabes. Mas isso não aconteceu e o não pagamento pode decretar punição esportiva à Raposa, inclusive com perda de pontos na Série B do Brasileirão.

A reportagem do Hoje em Dia fez contato com a assessoria de imprensa do Núcleo Dirigente Transitório do Cruzeiro às 8h08 da manhã com os seguintes questionamentos: “O Cruzeiro não fez o pagamento do valor devido na Fifa pela contratação do Denilson. O documento do Al-Wahda já chegou ao clube?”.

Outro questionamento foi o seguinte: “O clube buscou junto à Fifa a confirmação de que essa negociação entre as partes poderia passar a data do pagamento estabelecido pela entidade?”. As duas mensagens foram mandadas pelo WhatsApp.

Como o vencimento original da dívida era na última segunda-feira, pois isso os questionamentos ao clube na manhã desta terça-feira, pode ser até que aconteça alguma punição ao Cruzeiro.

De toda forma, não há clareza em relação a este fato, pela falta de comunicação do clube, mas uma certeza é que a carta do Al-Whada aceitando a prorrogação do pagamento não chegou. Pelo menos até a noite desta terça-feira.

Com salários atrasados e atravessando a maior crise financeira da sua história, o Cruzeiro tem poucas horas para levantar o dinheiro para quitar o débito por Denílson. Caso isso não aconteça, a Fifa pode punir o clube com perda de pontos na Série B, mas isso não é uma certeza, mas geralmente é essa a punição esportiva aplicada pela entidade, que pode ainda o clube de contratar novos atletas, por exemplo.