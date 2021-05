O Cruzeiro estreou mal no Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando com dois jogadores a menos desde os 42 minutos do primeiro tempo, a Raposa foi derrotada por 3 a 1 para o Confiança-SE, na tarde deste sábado (29), na Arena Batistão, em Aracaju.

A equipe da casa marcou com Neto Berola, de pênalti, no primeiro tempo, e ampliou com Cristiano e Daniel Penha, na etapa complementar. O time celeste balançou as redes com Bissoli, no início do segundo tempo.

A partida ficou marcada pelas expulsões de Adriano e Fábio em um intervalo de dois minutos, ambos por dois cartões amarelos. O primeiro por parar um contra-ataque do Dragão, e o goleiro, advertido já no pênalti cometido em Neto Berola, que pegou a bola com as mãos fora da área.

O próximo compromisso do Cruzeiro na Série B será no dia 6 de junho, às 18h15, contra o CRB, no Mineirão.

Antes, a equipe celeste encara o Juazeirense-BA, na próxima quinta-feira, às 16h30, novamente no Gigante da Pampulha, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O Confiança-SE, por sua vez, volta a campo na próxima sexta, para enfrentar o Goiás, às 17h30, na Serrinha, em Goiânia, pela segunda rodada do Brasileiro.

Dez minutos determinantes

Mesmo jogando fora de casa, o Cruzeiro iniciou a partida tomando a iniciativa das ações ofensivas. Apesar de não ter criado chances claras de gols, fruto novamente da falta de criatividade no meio-campo, tinha o jogo controlado.

Entretanto, acontecimentos entre os 32 e os 42 minutos do segundo tempo mudaram o rumo do confronto.

Primeiro, Neto Berola conseguiu uma escapada em velocidade, invadiu a área e foi derrubado por Fábio. Pênalti marcado e convertido pelo próprio Berola.

Aos 40 minutos, Adriano matou um contra-ataque no meio-campo e recebeu o segundo cartão amarelo.

Dois minutos depois, o lance mais inusitado do jogo. Em um lançamento longo, Fábio, sozinho, pegou a bola com as mãos fora da área e recebeu o segundo cartão amarelo.

No início da partida, logo aos quatro minutos, o time estrelado havia reclamado de um pênalti em cima do atacante Airton, que não foi marcado pela arbitragem.

Valente, a Raposa ainda buscou o empate aos 10 minutos da segunda etapa com Bissoli, de cabeça, após escanteio cobrado por Rômulo.

O próprio Rômulo quase virou o placar para o time celeste, depois de acertar o travessão em uma cobrança de falta.

Entretanto, apesar da dedicação em campo, e de ainda tentar buscar objetivos maiores dentro do jogo, mesmo com dois jogadores a menos, o Cruzeiro não resistiu às investidas dos donos da casa.

Cristiano e Daniel Penha, já na segunda metade da etapa complementar, selaram o triunfo do Dragão.

FICHA TÉCNICA

CONFIANÇA X CRUZEIRO

CONFIANÇA 3

Rafael Santos; Leandro Silva, Victor Sallinas, Bareiro e João Paulo; Gilberto (Bruno Sena), Serginho (Álvaro) e Daniel Penha; Neto Berola (Lucas Barcelos), Willians Santana (Cristiano) e Luidy (Marcelinho)

Técnico: Rodrigo Santana

CRUZEIRO 1

Fábio; Cáceres, Joseph (Matheus Neris), Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa (Flávio) e Rômulo; Airton (Bissoli), Bruno José (Stênio) e Rafael Sóbis (Lucas França)

Técnico: Felipe Conceição

DATA: 29 de maio de 2021 (sábado)

LOCAL: Batistão

CIDADE: Aracaju (SE)

MOTIVO: 1ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: André Rodrigo Rocha, auxiliado por Cipriano da Silva Sousa e Samuel Smith Nobrega Silva, todos de Tocantins

CARTÕES AMARELOS: Bareiro, Serginho, Cristiano e Willians Santana (Confiança); Fábio e Adriano (Cruzeiro)

CARTÕES VERMELHOS: Fábio e Adriano (Cruzeiro)

GOLS: Neto Berola, aos 32 minutos do primeiro tempo, Cristiano, aos 26 minutos do segundo tempo, Daniel Penha, aos 34 minutos do segundo tempo (Confiança); Bissoli, aos 10 minutos do segundo tempo (Cruzeiro)