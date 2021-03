Ainda em busca da formação ideal neste início de temporada, o Cruzeiro se prepara para o clássico contra o América, neste domingo (21), às 16h, no Independência, pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro.

Em meio a indefinições sobre as peças que iniciarão jogando diante do Coelho, certo é que o time celeste terá apenas um remanescente do time titular que enfrentou o Alviverde pelo Estadual do ano passado.

Dos 11 que iniciaram jogando no duelo realizado no dia 9 de fevereiro do ano passado, pela 5ª rodada do torneio, apenas o goleiro Fábio está apto a atuar neste domingo.

Dos outros dez, nove já deixaram o clube: Edílson, Cacá, João Lucas, Jadsom Silva, Filipe Machado, Maurício, Everton Felipe, Jhonata Robert e Roberson.

A exceção é o zagueiro Léo, que tem vínculo ativo com a Raposa, mas está no departamento médico desde o ano passado, em recuperação de uma lesão no joelho direito.

Acionados durante a partida pelo então técnico Adilson Batista, o meio-campo Marco Antônio e o atacante Welinton também fazer parte do atual plantel, podendo atuar no Horto, caso seja desejo da comissão técnica.

Opção no banco de reservas no confronto pelo Mineiro 2020, mas sem entrar em campo, o volante Adriano tem boas chances de ser um dos escolhidos para o time titular no clássico de domingo.

América

Já do lado do Coelho, sete dos 11 jogadores que iniciaram jogando no confronto do Estadual passado seguem no elenco.

Alguns ainda com status de titular, como os meio-campistas Zé Ricardo (dúvida para domingo), Juninho e Alê, além do atacante Rodolfo.

Outro que tinha cadeira cativa no time é o atacante Ademir. Entretanto, o jogador, desejado por outros times do futebol brasileiro, cometeu um ato de indisciplina antes do duelo com o Treze-PB, na última quinta, pela Copa do Brasil, e tem futuro incerto no clube.

Atualmente na reserva, brigando para recuperar espaço na equipe estão o goleiro Airton e o zagueiro Eduardo Bauermann.

Acionados durante o primeiro clássico do ano passado, o lateral-direito Diego Ferreira e o atacante Léo Passos também seguem no plantel alviverde.

Entre os que iniciaram jogando a partida em questão, os laterais Leandro Silva e Sávio, o zagueiro Lucas Kal, e o atacante Felipe Augusto (hoje no Cruzeiro), já deixaram o América.

A partida terminou empatada em 1 a 1, com Ademir abrindo o placar para o América no primeiro tempo, e Maurício empatando para a Raposa.

RELEMBRE A FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 1x1 AMÉRICA-MG

CRUZEIRO

Fábio; Edilson, Cacá, Léo e João Lucas; Jadsom (Judivan); Filipe Machado; Mauricio, Everton Felipe, Jhonata Robert (Marco Antônio); Roberson (Welinton). Técnico: Adilson Batista.

AMÉRICA

Airton; Leandro Silva (Diego Ferreira), Lucas Kal, Eduardo Bauermann e Sávio; Zé Ricardo, Juninho; Alê, Felipe Augusto (Lé o Passos) e Ademir (Rickson); Rodolfo. Técnico: Lisca

LOCAL: Mineirão, em Belo Horizonte

DATA: 09 de fevereiro de 2020

ÁRBITRO: Wanderson Alves de Souza Assistentes: Pablo Almeida Costa e Leonardo Henrique Pereira

CARTÕES AMARELOS: Filipe Machado, Jadsom, Adriano, Edilson (CRU), Zé Ricardo (AME)

GOLS: Ademir, aos 24 minutos do primeiro tempo; Mauricio, aos 32 minutos do segundo tempo