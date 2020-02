A grande obsessão do Cruzeiro em 2020 é conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro no ano de seu centenário e, por isso, o departamento de análise de mercado do clube monitora atletas que podem ser eventuais reforços. Uma dessas peças é o zagueiro Marllon, do Corinthians.

O técnico Adilson Batista quer um jogador mais experiente para a defesa e o nome de Marllon, que tem 27 anos, interessa. O interesse da Raposa no jogador foi antecipado pelo jornalista Jorge Nicola.

A intenção do Cruzeiro é, segundo informações de bastidores, conseguir o empréstimo de Marllon pagando parte dos salários. O Corinthians seria responsável por uma parcela dos recebimentos do defensor.

Atualmente, Adilson Batista conta com cinco zagueiros e apenas um de mais vasta experiência, Léo, de 32 anos, titular ao lado do garoto Cacá, de apenas 20 anos. Os outros jogadores da posição são: Edu (19 anos), Arthur (20) e Paulo (18).

Marllon não foi utilizado ainda nesta temporada pelo técnico Tiago Nunes, que também não tem planos de aproveitar o defensor em 2020. Daí a tentativa celeste de trazê-lo à Toca II por empréstimo.