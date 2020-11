Com sete pontos a mais que o Náutico, 17º colocado e primeiro time da zona de rebaixamento, mas a 12 de distância do Juventude, que ocupa a quarta posição e fecha o G-4, grupo que garante o acesso à Série A do ano que vem, o Cruzeiro caminha para ter uma reta final de Série B “amistosa”.

A derrota de 2 a 1 para o Confiança, na última sexta-feira (27), no Mineirão, somada às vitórias de Juventude e Cuiabá, que é quinto colocado, mas com os mesmos 40 pontos da equipe gaúcha, deixaram o Cruzeiro com menos de 1% de chance de conquistar uma vaga na elite no ano que vem.

A derrota de 2 a 1 para o Confiança, na última sexta-feira, deixa o Cruzeiro longe do G-4 da Série B, competição onde tem ainda pequena chance de rebaixameto

Segundo os cálculos do site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time de Luiz Felipe Scolari tem 0,92% de chances de acesso após a disputa de 24 rodadas da Segundona.

Realmente, pensar em Primeira Divisão no cenário atual é algo complicado para o Cruzeiro. O aproveitamento do quarto colocado Juventude, ou do quinto Cuiabá, já que eles têm a mesma campanha, projetado para o final da Série B, dá 63 pontos.

A Raposa soma 28, portanto, precisaria dentro desse cálculo de mais 35, em 42, para alcançar os 63. Isso representa um aproveitamento de 83,3%. São praticamente 12 vitórias em 14 partidas.

Segundo a UFMG, com 60 pontos são de 62,9% as chances de se garantir a quarta colocação nesta Série B e a última vaga na elite do ano que vem.

Para chegar a essa marca, o Cruzeiro precisaria somar 32 pontos nos 42 que ainda disputa, com um aproveitamento de 76,1%, o que segue sendo muito difícil, principalmente se for levada em consideração a irregularidade da equipe.

Rebaixamento

As chances de queda dos cruzeirenses são maiores, mas essa, cada vez mais, também é uma possibilidade remota. Com uma zona de rebaixamento bem definida, formada por Náutico, Figueirense, Botafogo-SP e Oeste, são grandes as chances de a Série B terminar com este quarteto rebaixado.

O Cruzeiro, apesar de ser o 16º colocado, na primeira posição antes do Z-4, tem seis times com mais chances de queda do que ele.

A equipe da Toca tem 9,8% de probabilidade de rebaixamento. Aparecem com um número maior o Vitória (14,8%), Paraná (15%), Náutico (80,2%), Figueirense (81,5%), Botafogo-SP (89,7%) e Oeste (99,2%).

Com base na campanha atual do Náutico, 34 pontos seriam suficientes para se evitar a queda. Pelos cálculos da UFMG, a marca do rebaixamento não deve ser tão baixa, mas com 41 pontos já são de 64,3% as chances de não cair.

Para chegar aos 41 pontos, a Raposa precisaria de 13 nos 42 que ainda disputa, um aproveitamento de 31%, muito inferior ao que tem neste momento, que é de 47,2%.

Entre os pelo menos 32 pontos para o acesso, e os 13 para evitar a queda, o Cruzeiro caminha para ter uma reta final de Série B melancólica, sem brigar por nada, e tendo como única certeza que passará o ano do seu centenário na Segunda Divisão.

A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B