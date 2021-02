Com a responsabilidade de aconselhar a diretoria do Cruzeiro em suas decisões, o Comitê de Governança, Gestão e Compliance terá nova composição a partir deste mês. Esse grupo vai acompanhar as ações do presidente Sérgio Santos Rodrigues e o restante da cúpula celeste até o início de 2023.

O Comitê possui membros permanentes. Além de Daniel Jardim Pardini, Luciano Santos Lopes e Tiago Fantini Magalhães, que participam desde junho de 2020, fazem parte do órgão Gil Guilherme Tadeu de Paiva, Hudson Fernando Couto, Bruno Gervásio Braga, Flávio Boson Gambogi e Paulo Sávio Cunha Guimarães.

“Além da nomeação dos componentes, também já está em vigor o novo Regimento Interno, constando todas as orientações sobre o funcionamento do comitê, suas atribuições e responsabilidades. Todos estes dados e outras informações do comitê podem ser acessados no Portal de Transparência do Cruzeiro”, divulgou a Raposa em nota.

Entre as responsabilidades desse grupo estão: apuração de questões relacionadas à governança, com a recomendação sobre as melhores práticas, análise e aprimoramento de contratos, instruções normativas e levantamento de possíveis conflitos de interesse.