Ronaldo se encontrou com sócios-torcedores do Cruzeiro no primeiro dia de sua chegada a Belo Horizonte

Nesta segunda-feira (17), o Cruzeiro ultrapassou a marca de 25 mil sócios-torcedores. A meta estipulada por Ronaldo e divulgada na última semana é de que o clube alcance 50 mil membros no programa Sócio 5 Estrelas até o início do Campeonato Mineiro. Assim, restam nove dias para que a Raposa consiga dobrar o número de associados.

Antes do anúncio do contrato assinado por Ronaldo pela intenção de compra de 90% das ações do Cruzeiro SAF, em 18 de dezembro, a agremiação contava com cerca de 10 mil associados.

O número foi crescendo rapidamente. Na última quarta-feira (12), Ronaldo realizou uma live exclusiva para cadastrados no programa Sócio 5 Estrelas. Desde então, a quantidade de sócios-torcedores saltou de 17 mil para 25 mil.

O Fenômeno aproveitou a deixa para fazer um desafio aos cruzeirenses: chegar a 50 mil associados até a estreia do time no Campeonato Mineiro, marcada para 26 de janeiro, diante da URT, no Mineirão.

O clube anunciou ainda que os sócios ganharão ingressos para os dois primeiros compromissos da Raposa como mandante no Estadual. Depois de encarar a equipe de Patos de Minas, os celestes terão pela frente o Athletic, fora de casa, no dia 30 de janeiro. O jogo seguinte será no Gigante da Pampulha, em 2 de fevereiro, contra o América.

No dia 23 de dezembro, o clube lançou oito categorias do programa Sócio 5 Estrelas, que oferecem aos torcedores diversos benefícios para acompanhar o time. São elas: Time do Povo, Cruzeiro Sempre, Fenomenal, Multicampeão, Tribuna Azul, Diamante, Kids – Turma do Raposão e Sócio Eficiente. O serviço já começou a ser disponibilizado por meio do site socio5estrelas.com.br.