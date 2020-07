Jadsom no lugar de Jean, Maurício substituindo Ângulo, que retornou ao Palmeiras, e com Marcelo Moreno, livre de problemas intestinais na vaga de Thiago, o Cruzeiro está pronto para buscar diante da Caldense, nesta quarta-feira (29), no Estádio Ronaldo Junqueira, sua classificação às semifinais do Campeonato Mineiro.

O volante argentino Ariel Cabral segue como capitão da equipe de Enderson Moreira. Isso porque o zagueiro Léo, que está com a delegação em Poços de Caldas, depois de ficar de fora dos 3 a 0 sobre a URT, domingo passado, no Mineirão, por ter testado positivo para Covid-19, fica no banco de reservas. Exames posteriores mostraram que o jogador não tem o vírus. Assim, Marllon segue formando dupla com Cacá.

O garoto Stênio segue no ataque cruzeirense. Patrick Brey vai se firmando na lateral esquerda.

O Cruzeiro tem uma tarefa difícil no Ronaldo Junqueira, Precisa vencer a Veterana por pelo menos três gols de diferença para se classificar para as semifinais do Campeonato Mineiro sem depender de um tropeço do Atlético diante do Patrocinense, no Mineirão. Todos os jogos começam às 21h30.