Na tentativa de manter o bom momento no Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro tem pela frente o Botafogo-SP, nesta sexta-feira (6), às 19h15, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 20ª rodada do torneio.

Se depender do retrospecto dos confrontos entre as equipes, a Raposa pode confiar em um bom resultado diante do Pantera.

Até hoje, os times se enfrentaram seis vezes, com grande vantagem para o Cruzeiro, que venceu quatro vezes, empatou uma, e foi derrotado apenas em uma oportunidade. O time celeste marcou treze gols e sofreu sete. (Confira a lista dos jogos abaixo)

O revés para a equipe paulista ocorreu em um amistoso, justamente no primeiro encontro entre os clubes, em 1961. Na ocasião, o Botafogo-SP venceu por 3 a 2, no estádio Vila Tibério, em Ribeirão Preto.

Desde então, as equipes se enfrentaram cinco vezes pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. A última delas, no primeiro turno desta Série B.

No dia 8 de agosto, pela primeira rodada da competição, a Raposa venceu o duelo por 2 a 1, com gols de Cacá e Jean. Wellington Tanque marcou para o Bota.

Confronto direto

Separados por apenas dois pontos na classificação, Cruzeiro e Botafogo-SP fazem um confronto direto nesta sexta.

Com 20 pontos, a Raposa, que conseguiu deixar a zona de rebaixamento na última rodada, busca a vitória para subir na tabela e começar a vislumbrar objetivos maiores nesta Série B.

Caso somem os três pontos no estádio Santa Cruz, os comandados de Felipão podem subir até para a 12ª colocação, dependendo também de uma combinação de resultados.

Já o Botafogo-SP, vice-lanterna com 18 pontos, busca o triunfo no duelo para ultrapassar o próprio Cruzeiro e tentar deixar o Z-4.

CONFIRA OS DUELOS ENTRE CRUZEIRO E BOTAFOGO-SP NA HISTÓRIA:

Botafogo-SP 3x2 Cruzeiro - 01/07/1961 - (Vila Tibério / Ribeirão Preto) - Amistosos 1961

Cruzeiro 0x0 Botafogo-SP - 04/09/1976 - (Mineirão / Belo Horizonte) - Copa Brasil 1976

Cruzeiro 3x1 Botafogo-SP - 27/11/1977 - (Mineirão / Belo Horizonte) - Copa Brasil 1977

Cruzeiro 2x1 Botafogo-SP - 31/10/1999 - (Mineirão / Belo Horizonte) - Campeonato Brasileiro 1999

Botafogo-SP 1x4 Cruzeiro - 11/08/2001 - (Estádio Santa Cruz / Ribeirão Preto) - Campeonato Brasileiro 2001

Cruzeiro 2x1 Botafogo-SP - 08/08/2020 - (Mineirão / Belo Horizonte) - Campeonato Brasileiro B 2020

Fonte: CruzeiroPédia