O empate com o Uberlândia (1 a 1) e a derrota para a Caldense (1 a 0) representam o pior início do Cruzeiro no Campeonato Mineiro desde 2004. Na competição de 17 anos atrás, o time celeste teve duas derrotas em seus dois primeiros jogos no Estadual, para Valério e a Veterana, ambas pelo placar de 1 a 0.

De lá para cará, a Raposa obteve, no mínimo, um triunfo em seus dois primeiros duelos de cada edição do torneio. A exceção é justamente a campanha deste ano.

Até em 2020, considerada uma temporada fracassada do Cruzeiro, os celestes alcançaram melhores resultados em sua dobradinha inicial no Mineiro, quando venceu Boa e Villa Nova.

Campanhas do Cruzeiro nas duas primeiras rodadas do Mineiro desde 2004

2004

Cruzeiro 0 x 1 Valério

Caldense 1 x 0 Cruzeiro

2005

Cruzeiro 2 x 0 Democrata-SL

Villa Nova 1 x 2 Cruzeiro

2006

Democrata-GV 0 x 1 Cruzeiro

Cruzeiro 0 x 0 Ipatinga

2007

Rio Branco 1 x 2 Cruzeiro

Cruzeiro 4 x 0 Guarani

2008

Cruzeiro 4 x 0 Uberaba

Cruzeiro 3 x 0 Democrata-SL

2009

Uberlândia 1 x 2 Cruzeiro

Cruzeiro 5 x 0 Social

2010

Cruzeiro 6 x 0 Uberlândia

Ipatinga 3 x 0 Cruzeiro

2011

Cruzeiro 3 x 0 Caldense

Villa Nova 0 x 1 Cruzeiro

2012

Cruzeiro 0 x 1 Guarani

Cruzeiro 3 x 0 Tupi

2013

Cruzeiro 2 x 1 Atlético

Cruzeiro 2 x 0 América-TO

2014

Cruzeiro 1 x 0 URT

Caldense 0 x 0 Cruzeiro

2015

Democrata-GV 1 x 2 Cruzeiro

Cruzeiro 1 x 1 Caldense

2016

Cruzeiro 0 x 0 URT

Tombense 1 x 2 Cruzeiro

2017

Villa Nova 1 x 2 Cruzeiro

Cruzeiro 2 x 1 Tricordiano

2018

Cruzeiro 2 x 0 Tupi

Caldense 0 x 0 Cruzeiro

2019

Guarani 1 x 3 Cruzeiro

Cruzeiro 1 x 0 Patrocinense

2020

Cruzeiro 2 x 0 Boa

Cruzeiro 1 x 0 Villa Nova

2021

Uberlândia 1 x 1 Cruzeiro

Cruzeiro 0 x 1 Caldense