Uma vitória sobre o São Paulo nesta quarta-feira (16), às 21h, no Mineirão, é mais do que fundamental para o Cruzeiro, apesar de mesmo com ela o time, que tem 73,1% de chances de queda à Segunda Divisão, não conseguir deixar a 18ª colocação da Série A. De toda forma, os três pontos diante do tricolor paulista servirão para motivar o time de Abel Braga para a reta final da competição, onde briga contra o rebaixamento, mas também para a Raposa conseguir uma marca sobre o adversário que não consegue há 15 anos: levar a melhor nos confrontos pelo Brasileirão numa temporada, já que no turno os dois times empataram por 1 a 1 no Pacaembu, em 2 de junho.

Integrantes do grupo de cinco clubes que jogaram todas as edições dos pontos corridos, desde 2003 – os outros são Flamengo, Fluminense e Santos –, Cruzeiro e São Paulo fazem nesta quarta-feira, no Gigante da Pampulha, o 34º confronto entre eles no período, pela 17ª temporada. Nas 16 anteriores, a Raposa só levou vantagem sobre o Tricolor considerando-se as partidas de ida e volta em 2003 e 2004.

Nesses dois anos, o Cruzeiro venceu um dos jogos contra o São Paulo e empatou o outro, marcando quatro pontos em seis possíveis, com o adversário somando apenas um. Nas 16 temporadas anteriores, cada time marcou três pontos em três edições da Série A (2013, 2015 e 2017).

Assim, em 11 temporadas, num universo de 16, o São Paulo levou a melhor na somatória do confronto direto entre eles pelo Brasileirão.

Além disso, em cinco oportunidades o Tricolor alcançou 100% de aproveitamento diante da Raposa, vencendo no turno e no returno. Isso aconteceu em 2007, 2009, 2012, 2016 e 2018.

Mineirão

Casa cruzeirense, o Mineirão recebe nesta quarta-feira o 13º confronto entre Cruzeiro e São Paulo pelo Brasileirão dos pontos corridos. Nas 12 partidas anteriores, o tricolor paulista ganhou seis vezes, com três vitórias cruzeirenses e três empates.

No geral, nas 33 partidas disputadas entre os dois clubes pela Série A, a partir de 2003, a supremacia são-paulina impressiona, pois são 19 vitórias, contra apenas cinco do Cruzeiro. Foram nove empates.

Os paulistas marcaram 52 gols e sofreram apenas 33. Além disso, só deixaram de balançar a rede cruzeirense em três confrontos, sendo que a Raposa não conseguiu vencer o goleiro tricolor em 14 das 33 partidas.

Pela distância entre os dois clubes na tabela a partida desta quarta-feira já seria um grande desafio para o time de Abel Braga. O retrospecto do confronto nos pontos corridos mostra que a tarefa cruzeirense é ainda mais difícil. Mas pode ser também a arrancada que o time precisa para deixar a zona de rebaixamento e seguir integrando a seleta lista de clubes que nunca foram rebaixados no Brasileirão.