O Cruzeiro encara o Botafogo nesta quinta-feira (31), às 21h30, no Engenhão, no fechamento da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, tentando quebrar um jejum de mais de quatro anos e 12 jogos sem vitória, no Rio de Janeiro, em partidas válidas pela Série A.

Na campanha da Copa Libertadores do ano passado, a Raposa fez 4 a 0 no Vasco, em São Januário, na fase de grupos, e 2 a 0 no Flamengo, no Maracanã, no jogo de ida das oitavas.

Mas pelo Brasileirão, a última vez que o Cruzeiro conquistou três pontos na Cidade Maravilhosa foi em 13 de junho de 2015, quando sob o comando de Vanderlei Luxemburgo fez 3 a 1 no Vasco, em São Januário.

Fora de casa

Antes disso, mas depois desses 3 a 1 sobre o Vasco, em 2015, o Cruzeiro venceu dois cariocas pelo Campeonato Brasileiro, mas em partidas disputadas longe do Rio de Janeiro.

Em 1º de junho de 2016 fez 1 a 0 sobre o Botafogo, mas em confronto disputado no Mané Garrincha, em Brasília, pois os estádios do Rio de Janeiro já estavam entregues ao Comitê Olímpico Internacional (COI) para a realização dos Jogos Rio 2016.

Um ano e dois meses depois, em 3 de agosto de 2017, o Vasco teve de mandar no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, sua partida contra o Cruzeiro, pois foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com perda de mando de campo por ações da sua torcida em São Januário. E a Raposa goleou por 3 a 0.

Sequência

Nesses mais de quatro anos e 12 jogos sem vitória na Cidade Maravilhosa, pelo Brasileirão, o pior momento do Cruzeiro é justamente o atual, pois foi superado facilmente nas duas vezes em que jogou lá nesta temporada.

Em 27 de abril, pela primeira rodada da principal competição nacional, foi derrotado por 3 a 1, de virada, pelo Flamengo, no Maracanã.

Três semanas depois, em 18 de maio, voltou ao mesmo estádio e sofreu uma das suas maiores derrotas nesta Série A perdendo de 4 a 1 para o Fluminense.

O sucesso cruzeirense na sua briga desesperada contra o rebaixamento passa pela quebra do jejum carioca na noite desta quinta-feira, pois vencer o Botafogo é fundamental para o time de Abel Braga nesta ingrata batalha.