O torcedor vive a expectativa pela contratação de um jogador importante, mas Sérgio Santos Rodrigues trabalha como ele mesmo diz "com os pés no chão" por causa do atual cenário do clube, em dificuldades financeiras. Mesmo assim, na "Live do Presidente", Rodrigues confirmou que fez proposta ao Independiente para tentar repatriar o volante Lucas Romero.

A informação de que uma proposta já havia sido feita foi divulgada na Rádio 98 FM. Entretanto, segundo a Rádio Itatiaia a proposta que o Cruzeiro enviou ao Independiente foi um empréstimo sem custos, mas com obrigatoriedade de compra ao fim desse vínculo.

“Existe uma proposta feita. Dependemos dele. A gente sabe a situação do Cruzeiro. Temos que ter austeridade. Ter uma gestão pé no chão. A proposta está feita, realmente. Estamos dependendo dele, da situação dele no clube dele (Independiente, da Argentina). Se a torcida quiser engajar, vamos na hashtag ‘Fecha Romero’, ‘Romero, aceita a proposta’”, revelou o presidente da Raposa.

O mandatário celeste pediu que os torcedores criem hashtags para sensibilizarem o atleta, que já falou do carinho que tem pelo time estrelado. Nesta quinta-feira o irmão do jogador postou no Instagram uma foto com um agasalho do Cruzeiro e uma mensagem misteriosa.

"Já sei que o irmão dele postou uma foto hoje no Instagram, falando de Cruzeiro. A família dele também quer vir. A gente não vai medir esforços", garantiu Sérgio.

Romero foi vendido pelo Cruzeiro no segundo semestre de 2019 e custiu aos cofres do Independiente 5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 19,8 milhões na cotação da época). O contrato de "El Perro" com o clube "Rojo" é de quatro temporadas.

Lucas Romero disputou 23 jogos com a camisa do Independiente e não marcou gols. Suas atuações ainda não agradaram ao staff do clube e nem à diretoria da equipe argentina. Com a crise causada pela pandemia do coronavírus alguns jogadores podem deixar o "Rojo" e Romero poderia ser um desses.