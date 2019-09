Em meio a eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil e a campanha medíocre no Brasileirão – 17º lugar, com 18 pontos, em 19 partidas –, o Cruzeiro vivenciou longos tabus negativos: nove jogos seguidos sem ganhar na temporada; 11 partidas consecutivas sem vencer pelo Brasileirão; e uma série de oito duelos sem fazer um gol sequer. Agora, convive com mais um.

A Raposa amarga sua maior sequência de derrotas no ano: são três até agora. Os reveses em questão se deram para Internacional (3 a 0), pelas semifinais da Copa do Brasil, e Grêmio (4 a 1) e Palmeiras (1 a 0), pelo Brasileirão.

Caso haja um novo resultado negativo – para o Flamengo, neste sábado (21), às 17h, no Mineirão –, não apenas aumentaria esse tabu, como também faria o time igualar sua maior série de derrotas pela Série A. O pior momento da equipe, nesse sentido, ocorreu entre a quarta e a sexta rodadas, quando foi superada por Inter (3 a 1), Fluminense (4 a 1) e Chapecoense (2 a 1).

Um revés para o rubro-negro também significaria a permanência na zona da degola, algo que os celestes tentarão impedir. “(O Flamengo) é uma grande equipe, líder do campeonato, tem jogadores de grande talento. Mas também temos atletas assim. Vamos marcar os atacantes deles e jogar quando tivermos a bola”, resumiu o volante Éderson.

Piores séries de derrotas consecutivas do Cruzeiro

No Brasileirão

4ª rodada - 12/5 - Internacional 3 x 1 Cruzeiro - Beira-Rio

5ª rodada - 18/5 - Fluminense 4 x 1 Cruzeiro - Maracanã

6ª rodada - 26/5 - Cruzeiro 1 x 2 Chapecoense - Independência

Na temporada

Copa do Brasil - 4/9 - Internacional 3 x 0 Cruzeiro - Beira-Rio

18ª rodada (Série A) - 8/9 - Cruzeiro 1 x 4 Grêmio - Independência

19ª rodada (Série A) - 14/9 - Palmeiras 1 x 0 Cruzeiro - Allianz Parque