Depois de estrearem com vitória no Campeonato Mineiro, Atlético e Cruzeiro voltam a campo neste fim de semana. Mandante nos 2 a 0 sobre o Boa Esporte, no Mineirão, o time celeste será visitante no duelo deste sábado (25), às 19h30, diante do Tombense, em Tombos. Já o Galo, que superou o Uberlândia por 1 a 0, no Triângulo, terá seu primeiro contato com a Massa no Independência no ano, neste domingo (26), às 16h, quando encara o Tupynambás.

Será também a estreia de Dudamel como comandante alvinegro no histórico estádio do Horto, onde o time e sua torcida criaram uma mística, culminando em triunfos épicos na Libertadores de 2013 e na Copa do Brasil de 2014, além de escreverem juntos capítulos contundentes no Mineiro, como nas campanhas dos títulos de 2012, 2013, 2015 e 2017.

O venezuelano mal vê a hora de sentir de perto o calor da torcida e reeditar com ela tantos episódios antológicos, em uma trajetória promissora que começa neste domingo.

“Tenho muita expectativa para este primeiro encontro com os torcedores em nossa casa. Vi imagens do Independência e percebi que ficamos mais próximos de nossa gente lá. Sentiremos um apoio muito maior. Vai ser um momento muito especial me encontrar com eles (torcedores) pela primeira vez", comentou Dudamel.

Para este embate, o técnico prometeu manter a base do time que superou o Uberlândia, mas que algumas novidades podem aparecer. O certo é que ele não contará novamente com Cazares, liberado pelo clube para fazer um pequeno procedimento oftalmológico em BH.O armador, que está em negociação com Al Ain, dos Emirados Árabes, só voltará a treinar na segunda-feira, segundo informou a assessoria do Atlético.

Em Tombos

Por sua vez, o Cruzeiro terá um desafio longe da capital. Em Tombos, Raposa enfrenta o Tombense, a equipe azul defenderá uma invencibilidade de 18 partidas consecutivas sem derrota no Estadual (13 vitórias e cinco empates). A escrita começou na partida de volta da decisão de 2018, quando bateu o Galo por 2 a 0, no Mineirão.

Depois daquele resultado, os celestes conquistaram o Estadual de 2018 sem perder uma partida sequer e o duelo da estreia da atual edição.

Para tentar manter este tabu, o Cruzeiro, de Adilson Batista, conta novamente com a garotada formada na base da Raposa, entre eles, o atacante Alexandre Jesus. “Foi uma experiência única (ter jogado na estreia do Mineiro). Agradeço a Deus por essa oportunidade. O Adilson (Batista) nos passou muita confiança, entramos em campo para fazer o que precisava ser feito, e deu tudo certo. Espero jogar bem novamente ”, comentou Jesus.

Confira as fichas dos dois jogos

TOMBENSE X CRUZEIRO

Data: 25/1 (sábado)

Horário: 19h30

Local: Tombos

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva, auxiliado por Celso Luiz da Silva e Ricardo Junio de Souza

Transmissão: Premiere

TOMBENSE

Felipe; David, Admilton, Matheus Lopes e João Paulo; Rodrigo, Ibson e Marquinhos; Gersinho, Ortega e Rubens

Técnico: Eugênio Carlos Souza

CRUZEIRO

Vitor Eudes; Edilson, Léo, Cacá e Rafael Santos; Jadsom (Edu), Adriano, Maurício e Welinton; Alexandre Jesus e Judivan

Técnico: Adilson Batista

ATLÉTICO X TUPYNAMBÁS

Data: 26/1 (domingo)

Horário: 16h

Local: Independência

Arbitragem: Wanderson Alves de Souza, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Marcus Vinícius Gomes

Transmissão: Globo Minas

ATLÉTICO

Michael; Patric, Réver (Igor Rabello), Gabriel e Fábio Santos; Zé Welison, Jair e Allan; Marquinhos, Hyoran e Di Santo (Ricardo Oliveira)

Técnico: Rafael Dudamel

TUPYNAMBÁS

Renan Rinaldi; Henrique, Adriano, Diego Augusto e Graffite; Léo Salino, Albert, Lúcio e Vanger; Ademilson e Yago Caju

Técnico: Zé Luís