O primeiro jogo do Cruzeiro, em casa, na Série B do Campeonato Brasileiro, diante do CRB, passa por um objetivo que vai além de conseguir triunfar pela primeira vez na competição. No ano passado, a equipe celeste fechou sua participação no campeonato com um desempenho muito aquém jogando sob seus domínios, algo que influenciou diretamente na permanência do time por mais um ano na Segunda Divisão.



Foram 14 jogos no Mineirão e cinco no Independência como mandante na edição passada. Das 19 partidas em BH, o Cruzeiro venceu apenas seis, empatou sete e perdeu seis. Durante toda a competição, nenhuma das vitórias em casa surgiram em sequência, pelo contrário. Em duas oportunidades dentro da Série B, o Cruzeiro passou pelo problema de vencer apenas uma partida em cada quatro jogos disputados.



Melhor apresentação

A vitória sobre a Ponte Preta, por 3 a 0, na 12ª rodada trouxe esperança ao torcedor de que a equipe poderia esboçar uma arrancada naquele momento. Não só pelo placar, mas pela maneira que o time se comportou na partida diante de um adversário que estava na luta pelo acesso. No entanto, a boa atuação parou por ali e os três jogos seguintes determinaram a demissão do técnico Ney Franco na ocasião.

Pior revés

O Cruzeiro acumulou várias derrotas frustrantes em casa. Porém, o revés para o Oeste, na 34ª rodada, no Independência, praticamente zerou as chances de acesso à Série A naquele momento. Além de toda a situação delicada em relação ao desempenho, a derrota foi ainda pior pois a equipe do interior paulista chegou ao confronto com a Raposa virtualmente rebaixada e ainda conseguiu vencer.

Veja a lista do Cruzeiro como mandante na Série B 2020:



Cruzeiro 2 x 1 Botafogo-SP

Cruzeiro 0 x 1 Chapecoense

Cruzeiro 0 x 1 América

Cruzeiro 1 x 1 CRB

Cruzeiro 1 x 0 Vitória

Cruzeiro 0 x 1 Avaí

Cruzeiro 3 x 0 Ponte Preta

Cruzeiro 1 x 2 Sampaio

Cruzeiro 0 x 0 Juventude

Cruzeiro 2 x 0 Paraná

Cruzeiro 3 x 3 Guarani

Cruzeiro 1 x 1 Figueirense

Cruzeiro 1 x 2 Confiança

Cruzeiro 4 x 1 Brasil de Pelotas

Cruzeiro 1 x 1 CSA (independência)

Cruzeiro 0 x 0 Cuiabá

Cruzeiro 0 x 1 Oeste

Cruzeiro 1 x 0 Operário

Cruzeiro 0 x 0 Náutico