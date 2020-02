Todo início de temporada é a mesma coisa e os nomes de alguns jogadores sempre são lembrados como possíveis reforços do Cruzeiro. Um deles é o do atacante Marcelo Moreno. Mas, diferentemente de outras vezes, agora há mesmo uma chance de o avante retornar à Toca II.

Querendo voltar ao Brasil por causa da epidemia do coronavírus, uma ameaça no mundo e, principalmente, na China, Marcelo Moreno foi procurado pelo empresário Pedro Lourenço, ex-integrante do Conselho Gestor, e ouviu do investidor que havia o interesse de ver novamente o atacante com a camisa celeste.

"Se depender de mim, ele está aqui na segunda-feira. Tenho conversado com ele, ele é amigo nosso. Lá está com esse problema (coronavírus). Nós temos isso a favor nosso. Isso vai ajudar. Tenho conversado e está bem adiantado", disse o dono da rede de Supermercados BH, Pedro Lourenço, em entrevista à Rádio Itatiaia.

A informação inicial aponta conversas para um contrato mais longo e não só apenas por uma temporada. Mas, para isso, será preciso que o atacante consiga a liberação do Shijiazhuang Ever Bright, da China, onde joga atualmente.

"Tem conversa, estamos em negociação. Ainda tem muita coisa para acontecer. Vamos aguardar. Não vamos criar expectativa em cima disso. É meio prematuro fazer isso. Ele é ídolo da torcida, estão avançando as negociações. Essa questão da costura financeira, prefiro não entrar no mérito para não atrapalhar na nossa negociação", confirmou o gestor de futebol do Cruzeiro Carlos Ferreira, também à Rádio Itatiaia.