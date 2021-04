O Cruzeiro entrará em campo com cinco jogadores pendurados com dois cartões amarelos para o duelo com o Coimbra, nesta quarta-feira (7), às 17h30, no Independência, pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro.

Caso Alan Ruschel, Ramon, Raúl Cáceres, Jadson e Airton sejam advertidos no confronto, ficarão de fora do clássico contra o Atlético, neste domingo, no Mineirão. Já para a partida contra o Coimbra, a Raposa não poderá contar com o zagueiro Manoel, que vai cumprir suspensão automática também pelo acúmulo de cartões.

Em contrapartida, Alan Ruschel, expulso no empate em 0 a 0 com o Tombense, pela 6ª rodada, volta a ficar à disposição do técnico Felipe Conceição.

Indisciplina

Com 22 cartões amarelos e cinco vermelhos em sete jogos, o Cruzeiro é o time mais indisciplinado do Campeonato Mineiro. Além de Manoel e Alan Ruschel, a Raposa já teve ausências de Felipe Augusto, Eduardo Brock e Matheus Pereira por suspensão.

Na quarta colocação da tabela, com 11 pontos, a equipe celeste busca o triunfo diante do Coimbra para permanecer no G-4 do Campeonato Mineiro.