Há sete jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro terá mudanças para o duelo com o Vila Nova, neste sábado (20), às 16h30, no estádio OBA, pela 14ª rodada da competição.

Expulso na derrota por 1 a 0 para o Remo, na última terça, o volante Matheus Barbosa vai cumprir suspensão no confronto em Goiânia. Acionado durante o jogo no Baenão, Flávio surge como principal candidato a ganhar uma chance no time titular. Lucas Ventura e Ariel Cabral são outras opções para o setor utilizadas recentemente.

Por outro lado, o técnico Mozart vai ter o retorno do meia Giovanni, ausente diante do time paraense, por ter recebido o terceiro cartão amarelo na rodada anterior. Quem também pode reaparecer na lista de relacionados é o volante Adriano, liberado desde a semana passada para acompanhar o nascimento da filha.

A dúvida é em relação ao atacante Marcelo Moreno. Liberado da partida em Belém por problemas particulares, o boliviano não teve o retorno confirmado pela Raposa.

Questionada sobre a situação do centroavante para o embate desse sábado, a assessoria de comunicação do clube estrelado afirmou apenas que a lista dos jogadores convocados para a partida será divulgada ainda nesta quarta.

Outra indefinição gira em torno do lateral-direito Cáceres, em recuperação de uma entorse no tornozelo esquerdo, no empate com o Botafogo, no dia 10 de julho.

Direto para Goiânia

Após enfrentar o Remo, a delegação do Cruzeiro embarcou direto para Goiânia, nesta quarta, onde já realiza uma atividade no centro de treinamento do Goiás.

No mesmo local, o técnico Mozart vai comandar nesta sexta, o último treinamento do time antes do confronto com o Vila Nova.

Na 17ª colocação, com 11 pontos, a Raposa busca o triunfo no OBA para deixar a zona de rebaixamento da Série B. Com três pontos a mais do que o time celeste, o Vila ocupa a 13ª posição na classificação.

Leia Mais:

Mozart coloca futuro no Cruzeiro nas mãos da diretoria, mas avisa que não ‘vai pedir o boné’

Cruzeiro volta a jogar mal, perde para o Remo e entra na zona de rebaixamento da Série B

Vitória supera a Ponte Preta e empurra o Cruzeiro para a zona do rebaixamento da Série B