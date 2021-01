O Cruzeiro terá três desfalques para o encerramento na Série B, diante do Paraná, na próxima sexta-feira (29), às 21h30, no estádio Durival de Brito.

Expulso logo no início do empate em 0 a 0 com o Náutico, neste domingo, no Independência, o goleiro Fábio vai cumprir suspensão pela segunda vez no campeonato. Outros que vão ficar de fora do confronto com a Gralha, também pelo acúmulo de cartões, são o zagueiro Ramon e o atacante Airton.

No gol, Felipão tem as opções de Lucas França, que atuou quando Fábio estava suspenso, e Vitor Eudes, acionado no duelo com a equipe pernambucana.

Na zaga, a tendência é de que Cacá entre na equipe, formando dupla com Manoel.

Já no ataque, quem tem as características mais semelhantes as de Airton é o jovem Welinton.

Retorno

Se terá três baixas para o jogo contra o Paraná, Felipão vai ter a volta do volante Filipe Machado.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo diante do Timbu, Machado deve retornar ao time no lugar de Jadson, formando a dupla de volantes com Adriano.

Com 48 pontos, na 12ª colocação, a Raposa não tem grandes ambições na tabela de classificação para a rodada final da Série B.

Leia Mais:

Em jogo morno no Independência, Cruzeiro empata com o Náutico, que se livra do rebaixamento

Candidatos fazem Enem no escuro em instituição de ensino em BH

Restrição na circulação de pessoas no Amazonas será de 24 horas a partir de segunda