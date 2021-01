O caos vivido em 2020 e neste início de 2021 pelo Cruzeiro tem mais uma prova. O time, que teve quatro treinadores (Adilson Batista, Enderson Moreira, Ney Franco e Luiz Felipe Scolari) vai encerrar a temporada tendo usado um número de jogadores que supera o de partidas.

O chamado grupo grande é um problema para qualquer comissão técnica administrar. Não chegaram a ficar todos na Toca da Raposa II ao mesmo tempo, mas de toda forma, desde os 2 a 0 sobre o Boa Esporte, em 22 de janeiro do ano passado, no Mineirão, até os 2 a 1 sobre o Operário-PR, na última quarta-feira, no Independência, 56 atletas entraram em campo com a camisa cruzeirense nos 52 jogos oficiais disputados pelo clube no Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Série B.

Como falta ainda enfrentar o Náutico, neste domingo, às 16h, no Independência, e o Paraná, na próxima sexta-feira (29), às 21h30, no Durival Britto, em Curitiba, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro encerrará a temporada 2020 com 54 partidas oficiais disputadas.

Quem mais entrou em campo foi o goleiro Fábio, presente em 50 dos 52 jogos oficiais do Cruzeiro. O segundo posto é do volante Jadsom Silva, personagem de um grande problema cruzeirense desde 2020: as ações na Justiça do Trabalho para a saída do clube pelo não cumprimento de direitos.

Promessa da base, ele participou de 41 jogos. E a conta ficou só neste número porque desde o último dia 12 não vai à Toca da Raposa II. Ele entrou com um processo pedindo a rescisão indireta do seu contrato com o clube, o que não conseguiu, mas sua ação trabalhista ainda será julgada e a situação do clube é complicada, pela falta de pagamento de direitos ao atleta.

Mudanças

Do time titular escalado por Adilson Batista contra o Boa Esporte, apenas o goleiro Fábio e o volante Adriano seguem na mesma situação. Os laterais Edílson e Rafael Santos, o volante Jadsom Silva, os meias Rodriguinho e Maurício e o atacante Alexandre Jesus já deixaram o clube.

O zagueiro Léo está tratando uma lesão no exterior, Cacá e Thiago são reservas na equipe de Luiz Felipe Scolari.

Dos 56 jogadores já escalados pelo Cruzeiro na temporada 2020, 23 foram formados nas categorias de base do clube, o que corresponde a 41%.

Foram 20 as contratações, feitas pelo Conselho Gestor ou pela diretoria atual, mas poucos acertos, pois a maioria desses atletas já deixou a Toca da Raposa II ou não é utilizado pelo técnico Luiz Felipe Scolari.

A lista conta ainda com os chamados repatriados, jogadores como Manoel, Henrique, Jadson, Sassá e Marquinhos Gabriel que deixaram o Cruzeiro após o rebaixamento à Série B, mas não duraram muito nos clubes onde estavam emprestados e retornaram à Toca II.

Dessa turma, só o zagueiro Manoel, que não tinha jogado pelo Cruzeiro em 2019, mas no Corinthians, conseguiu dar resultado técnico. Ano passado ele esteve emprestado ao Trabzonspor, da Turquia, que não exerceu o direito de compra do defensor.

QUEM JOGOU PELO CRUZEIRO NA TEMPORADA

POS. JOGADOR JOGOS 1º Fábio 50 2º Jadsom Silva 41 3º Filipe Machado 37 4º Cacá 34 5º Maurício 32 6º Marcelo Moreno 32 7º Cáceres 30 8º Aírton 30 9º Régis 29 10º Welinton 29 11º Ramon 28 12º Thiago 27 13º Manoel 25 14º Arthur Caíke 25 15º Adriano 24 16º Matheus Pereira 23 17º Léo 21 18º Patrick Brey 16 19º João Lucas 15 20º Roberson 14 21º Rafael Sóbis 14 22º Claudinho 13 23º William Pottker 12 24º Jadson 12 25º Rafael Luiz 12 26º Ariel Cabral 12 27º Sassá 11 28º Jean 9 29º Everton Filipe 9 30º Edilson 9 31º Judivan 9 32º Giovanni Piccolomo 8 33º Henrique 8 34º Giovanni Palmieri 8 35º Marco Antônio 7 36º Daniel Guedes 7 37º Stênio 7 38º Jhonata Robert 7 39º Pedro Bicalho 6 40º Alexandre Jesus 5 41º Arthur Araújo 5 42º Marllon Borges 5 43º Marquinhos Gabriel 4 44º Rafael Santos 4 45º Caio 4 46º Edu 3 47º Riquelmo 3 48º Vinícius Popó 3 49º Rodriguinho 2 50º Valdir Botelho 2 51º Robinho 1 52º Vitor Eudes 1 53º Iván Angulo 1 54º Zé Eduardo 1 55º Lucas França 1 56º Paulo Eduardo 1

