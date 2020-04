O técnico Enderson Moreira e o diretor de futebol Ricardo Drubscky trabalham no planejamento e na formatação do elenco do Cruzeiro para a retomada do calendário do futebol após o mundo vencer o coronavírus. Dentre as opções de reforços, de atletas que negociam com o clube, está o meia-atacante Régis, do Bahia. Chegou-se a falar nos bastidores o nome de Jadson, ex-Corinthians, mas o nome não está na lista celeste.

Quem garante isso é o próprio treinador cruzeirense, que apesar de fazer elogios ao veterano, disse que Jadson não está nos planos do clube.

"Jadson é um excelente atleta, de muita qualidade, mas que nesse momento a gente não pensou muito, até pelas dificuldades que nós temos. A gente já tem uma espinha dorsal de jogadores com uma ótima experiência. A gente sabe que esses atletas precisam ter um espaço para poder contribuir muito com a equipe. A princípio não tínhamos pensado na questão do Jadson, apesar de ser um excelente atleta, de nível indiscutível", disse em entrevista ao programa Sportscenter, da ESPN Brasil.

O empresário de Jadson até chegou a falar em entrevista ao jornalista Jorge Nicola que o Cruzeiro havia buscado informações a respeito de Jadson. No entanto, o gestor de futebol da Raposa, Carlos Ferreira, negou com veemencia que tenha procurado o empresário.

O meia de 36 anos deixou o Corinthians no começo de 2020 já que não estava nos planos do técnico Tiago Nunes, recém-chegado ao clube após se destacar no Athletico-PR, clube que revelou Jadson para o futebol há 19 anos.

A expectativa de Enderson Moreira é mesclar o elenco com jovens e experientes atletas para jogar à Série B do Campeonato Brasileiro. A chegada de Régis fará com que o treinador teste algumas opções caseiras para articular o jogo. Everton Felipe, Maurício e Marco Antônio, dos três esse último o meia mais clássico do elenco.