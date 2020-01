Indignação, esse é o sentimento coletivo dos cerca de 250 torcedores do Cruzeiro que se concentram num dos portões da unidade campestre do clube, no Barro Preto, por volta das 14 horas deste sábado (11). Sem participação de torcidas organizadas, carro de som, cartolas ou dirigentes, a manifestação da torcida é para uma reformulação completa no clube. Eles exigem um novo estatuto, que seja mais transparente, o fim da chamada "Família União", e o retorno de Vittorio Medioli e Pedro Lourenço à administração do clube.

Foi uma manifestação de torcedores comuns, com suas camisetas celestes, alguns com uniformes de torcidas, mas sem adesão oficial das agremiações. Alguns cânticos mais exaltados outros pacifistas, mas o que se viu na rua dos Guajajaras era um repúdio à administração do clube e uma conclamação para que o torcedor seja o protagonista na reestruturação do Cruzeiro. "Quem vai levantar o Cruzeiro não serão empresários com muito dinheiro, será a torcida", gritou um dos torcedores, apoiado no pneu de um carro estacionado.

"Estamos exigindo o fim da 'Família União'. Todos aqui são torcedores comuns, que querem ajudar ao Cruzeiro. Queremos contribuir para tirar o clube dessa situação, mas queremos transparência, que o dinheiro de cada um seja para ajudar ao clube e não para ir parar nos bolsos desse pessoal. O Cruzeiro é um espelho do Brasil, onde nossos impostos custeiam a vida de corruptos", reclama o torcedor Jadson Pires.

A tal "Família União" é uma referência a um grupo de aplicativo, com participantes vinculados à antiga gestão do clube, como antigos dirigentes e conselheiros. Segundo os torcedores, esse grupo não quer as mudanças no time e tem se beneficiado pela falta de transparência. "A torcida quer o Pedrinho e o Medioli de volta. Hoje, é uma manifestação pequena. No dia 22, espero que a torcida encha o Mineirão e vamos apoiar o time e aumentar nosso protesto. Somos a única coisa que o Cruzeiro tem hoje, o torcedor. E cabe a nós reerguer o time", comenta o torcedor Milton Almeida.

O torcedor Rodrigo Mattar, endossa o coro e diz que: "Em 2020 estaremos ligados no 220 (volts), Ninguém vai largar essa p****", e diz que o amor do torcedor é fundamental nesse momento.

Por volta das 15h30, os manifestantes levaram o protesto para a fachada da sede administrativa do clube, na rua Timbiras, onde afixaram faixa de protesto. Desde o primeiro trimestre de 2019 o Cruzeiro mergulhou numa crise que levou o time ao rebaixamento para Série B do Campeonato Brasileiro. A dívida do clube é avaliada em R$ 800 milhões. A torcida não aceitou a saída de Pedro Lourenço e de Meioli, apesar de o prefeito já ter declarado que não poderia assumir a função de CEO do clube por exercer mandato de chefe do executivo em Betiim. Em maio está previsto novas eleições que irão definir a nova diretoria do clube.

O Cruzeiro fará sua estreia na temporada no dia 22 de janeiro, no Mineirão às 21h30, quando receberá o Boa Esporte pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.