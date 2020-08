O Cruzeiro ainda aguarda, mas o clube pretende anunciar em breve a contratação do atacante Arthur Caíke, de 28 anos, para reforçar o time de Enderson Moreira. As negociações entre a Raposa e o Al Shabab, da Arábia Saudita, avançaram e o acordo por um empréstimo pode ser selado.

A informação foi adiantada pelo Globoesporte. O empresário do jogador Edson Ribeiro Neto, finaliza detalhes da negociação. A alguns veículos de imprensa ela disse que "o negócio está caminhando bem". Ao Hoje em Dia limitou-se a dizer que não poderia dar detalhes das tratativas.

Ainda de acordo com o GE, para conseguir ser liberado do Al Shabab, Arthur Caíke prorrogará seu contrato com a equipe do Mundo Árabe. O vínculo atual do atacante com o clube árabe é válido até junho de 2021.

O empréstimo de Arthur Caíke ao Cruzeiro teria validade até o fim da Série B, que vai esticar 2021 por conta da parada do futebol nacional pela pandemia do coronavírus.

Arthur Caíke já trabalho com Enderson Moreira. Os dois estiveram juntos no Bahia. A melhor fase do atacante aconteceu com a camisa da Chapecoense, em 2017, de onde saiu para o Al Shabab, e depois para o próprio Tricolor Baiano.

O interesse inicial do Cruzeiro por Arthur Caíke foi noticiado pela Rádio Itatiaia.