O Cruzeiro anunciou, no início da tarde desta sexta-feira (16), que a segunda partida da final do Campeonato Brasileiro Feminino A2 (equivalente a segunda divisão do torneio), contra o São Paulo, marcada para o dia 25 de agosto, às 14h, será realizada no Mineirão.

Segundo o comunicado divulgado no site oficial da Raposa, a mudança se deu em função de pedidos da torcida celeste nas redes sociais. Durante toda a campanha na competição, a equipe estrelada mandou os jogos no Sesc Venda Nova.

Na nota, a assessoria do clube afirma que mais informações e detalhes do evento serão divulgadas nos próximos dias.

A partida de ida da final será disputada neste domingo (18), às 11h, no estádio do Pacaembu, na capital paulista.

Vale lembrar que Cruzeiro e São Paulo, além de Grêmio e Palmeiras – eliminados nas semifinais – conquistaram o acesso à elite do futebol feminino do Brasil.