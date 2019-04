A rivalidade entre Cruzeiro e Atlético se acirra nos mínimos detalhes, e em um jogo de final no Campeonato Mineiro não poderia ser diferente. Com uma nova faixa na área central do gramado, os cruzeirenses alfinetaram o arquirrival: "Único Grande de Minas".

A faixa substitiu, pelo menos no primeiro jogo da final do Estadual, a "tradicional faixa Toca da Raposa 3", que o departamento de marketing cruzeirense costuma usar em alguns jogos.

Em partidas da Libertadores o clube usa o mesmo espaço na área central do gramado para estampar a frase "La Bestia", campanha celeste no torneio internacional.

A primeira partida entre Cruzeiro e Atlético pela final do Campeonato Mineiro acontece neste domingo, às 16h, no Mineirão. O jogo de volta será no próximo sábado, 20 de abril, às 16h30, em local ainda a ser definido.