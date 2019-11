Se dentro de campo, as vitórias não têm se concretizado, o jeito é dar uma “secadinha” nos concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mas isso também não tem adiantado muito. Após ser goleado pelo Santos, por 4 a 1, no sábado (23), na Vila Belmiro, o Cruzeiro ficou de olho em duas partidas deste domingo (24) e viu dois de seus adversários abrirem vantagem.

O Botafogo bateu o Corinthians, no Engenhão, por 1 a 0, com gol de Diego Souza. O resultado não alterou o lugar do Fogão na classificação – 14º colocado –, mas aumentou a diferença sobre os celestes. Agora, o time alvinegro tem 39 pontos, três a mais que a Raposa. Além disso, a equipe da Estrela Solitária possui cinco vitórias a mais que o Cruzeiro – são 12 contra sete.

Já no Castelão, o Ceará conseguiu um empate heroico, em 1 a 1, com o São Paulo, igualando o placar com gol de Felipe Baxola na bacia das almas. Com isso, chegou aos 37 pontos, um a mais que o clube estrelado.

Nesta segunda-feira, a partir das 20h, no Rei Pelé, em Maceió, CSA e Fluminense fazem um jogo dos desesperados. Se vencer, o tricolor, 17º colocado, com 35 pontos, empurra a Raposa para o Z-4. Já os alagoanos enxergam essa partida como decisiva para manter vivo o sonho de permanecer na Série A – o CSA possui 29 pontos, em 18º lugar.