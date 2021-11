Em Londrina, Cruzeiro venceu os donos da casa e abriu cinco pontos de distância para a zona da degola

A ameaça de rebaixamento do Cruzeiro para a Série C está praticamente finalizada. Depois da vitória sobre o Londrina, por 1 a 0, no estádio do Café, a probabilidade de queda da equipe celeste foi reduzida para 0,66%, segundo o departamento de matemática da UFMG.

Com o triunfo fora de casa, a Raposa subiu para a 11ª colocação e abriu cinco pontos de vantagem para o Londrina, primeiro time da zona de rebaixamento da Série B.

No complemento da 34ª rodada, o Cruzeiro ainda pode perder três posições, para Operário, Sampaio Corrêa e Ponte Preta. A distância para o Z-4, entretanto, não será alterada.

Na próxima rodada, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo volta a enfrentar um adversário que luta contra o rebaixamento. Na terça-feira (9), às 21h30, será a vez de encarar o Brusque, no Mineirão. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos.

Se vencer, o Cruzeiro chegará a 46 pontos. Para essa pontuação, a probabilidade de rebaixamento é de apenas 0,44%, de acordo com os matemáticos da UFMG.

Depois do Brusque, a Raposa enfrentará Vitória e Sampaio Corrêa, fora de casa, e o Náutico, em Belo Horizonte.

Leia mais:

Cruzeiro vence o Londrina e se afasta da zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão

Herói da vitória do Cruzeiro sobre o Londrina, Thiago quer repetir a dose contra o Brusque

Com 20 mil ingressos vendidos, Cruzeiro abre mais um lote para jogo no Mineirão