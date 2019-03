O Cruzeiro confirmou o segundo lugar na classificação do Campeonato Mineiro com a vitória por 3 a 0 sobre a Caldense. Os gols do jogo foram marcados por David, Marquinhos Gabriel e Fred, que ajudaram o técnico Mano Menezes a manter uma escrita positiva na competição. O treinador, em três edições do Estadual em Minas Gerais, nunca perdeu um jogo nas fases classificatórias que disputou.

A próxima partida da equipe celeste no Mineiro será contra o Patrocinense, nas quartas de final, neste sábado, no Mineirão. Como terminou na segunda colocação o Cruzeiro enfrenta o clube que terminou em sétimo, no caso o time da cidade de Patrocínio, que em 2018 também foi o adversário na mesma etapa da disputa.

O jogo

O Cruzeiro entrou em campo com a missão de garantir a segunda colocação no Campeonato Mineiro. Para isso, a Raposa precisava da vitória para não depender do resultado de América e Guarani, que jogavam simultaneamente no estádio Independência.

Mesmo com mudanças o Cruzeiro mostrou toda a força do seu elenco. A equipe estrelada não contou com o lateral-esquerdo Egídio e o zagueiro Dedé, ambos suspensos, o volante Lucas Romero, poupado, e com Rodriguinho, preservado pela sequência de partidas já realizadas. Além de Rafinha, que não sofreu lesão, mas por ter reclamado de dores musculares ficou fora.

Coube então ao quinteto Fabrício Bruno, Dodô, Ariel Cabral, Marquinhos Gabriel e David auxiliar na cadência em campo. E o time celeste não tomou conhecimento do adversário e partiu para cima da Veterana, que viu a coisa ficar feia logo no começo do primeiro tempo.

David abriu o placar aos oito minutos para o desespero do técnico Mauro Fernandes, comandante da equipe de Poços de Caldas: 1 a 0.

Muito superior tecnicamente, o Cruzeiro dominava a Caldense, que levou o segundo gol em um lance de destaque que envolveu dois dos atletas que geram enorme expectativa no torcedor: Marquinhos Gabriel e David.

Saiu dos pés de David o passe para o próprio Marquinhos Gabriel ampliar no Gigante da Pampulha: 2 a 0.

E o David estava “on fire”, “pegando fogo” e buscando muito o jogo. Tanto que participou também da jogada do terceiro gol, marcado por Fred: 3 a 0.

Na saída para o intervalo, David falou que trabalha para ganhar mais chances na equipe titular. O jogador pede passagem, já que nas vezes em que foi acionado correspondeu.

“Não vou dizer que é um recado, cada dia estou trabalhando. Me sentindo muito bem, isso me dá confiança. Feliz por mais um gol. Estamos jogando bem, com intensidade. Estou tentando criar espaços aqui, como fiz, aproveitando as oportunidades”, disse.

Com 3 a 0 no placar só no primeiro tempo, a Raposa, mesmo mantendo domínio na segunda etapa, desacelerou o jogo. Na gíria do futebol, “cozinhou” a Caldense, que pouquíssimo fez para tentar pelo menos o gol de honra.

No frigir dos ovos, a Caldense não teve prejuízo, uma vez que já estava classificada para as quartas de final.

CRUZEIRO 3 X 0 CALDENSE



Motivo: 11ª rodada do Campeonato Mineiro

Local: Estádio Minerão, em BH

Arbitragem: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira

Assistentes: Ricardo Junio de Souza e Magno Arantes Lira

Gol: David, aos 8 minutos, Marquinhos Gabriel, aos 32, e Fred aos 38 minutos do primeiro tempo.

Cartão amarelo: Fabrício Bruno, Henrique (CRU); Renan, Jean Henrique (CAL)

Cartão vermelho: Não houve

CRUZEIRO - Fábio; Edílson, Léo, Fabrício Bruno e Dodô; Henrique, Ariel Cabral (Lucas Silva); Robinho, Marquinhos Gabriel e David (Jadson); Fred (Vinícius Popó). Técnico: Mano Menezes.

CALDENSE - Omar; Carlinhos, Renato Silveira, Rodolfo e Edu Pina; Renan, Romário e Felipe Baiano (Jean Henrique); Judson (Lorran), Júlio e Salatiel. Técnico: Mauro Fernandes