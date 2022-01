Depois de estrear com vitória sobre a URT, por 3 a 0, no Independência, o Cruzeiro disputou, na manhã deste domingo (30), a sua primeira partida como visitante no Campeonato Mineiro. Embora tenha encontrado mais obstáculos diante do Athletic, o time celeste venceu por 1 a 0, em São João del-Rei, e manteve os 100% de aproveitamento.

O gol do triunfo cruzeirense foi marcado por Bruno José. Ele foi uma das várias novidades do técnico Paulo Pezzolano. O treinador uruguaio alterou todo o trio ofensivo, escalou Lucas Ventura no meio-campo e ainda promoveu as estreias de Rafael Cabral e Sidnei.

Bruno José foi o autor do gol da vitória do Cruzeiro sobre o Athletic

Ao longo do primeiro tempo, a Raposa teve dificuldades para criar oportunidades de perigo. As redes foram balançadas apenas aos 2 minutos da etapa final, quando Rafael Santos cruzou rasteiro, e Bruno José, na segunda trave, finalizou.

Preocupações para a sequência

Apesar da vitória fora de casa, o Cruzeiro retornará a Belo Horizonte com duas preocupações. O atacante Vitor Leque se queixou de dor na perna esquerda e foi substituído logo aos 24 minutos de jogo, para a entrada de Waguininho.

Já o volante Lucas Ventura deixou a partida no segundo tempo, com incômodo na perna direita. Para o seu lugar, Paulo Pezzolano escolheu Willian Oliveira.

O atacante e o volante serão reavaliados pelo departamento médico para que seja detectada a gravidade das lesões.

Próximo compromisso

O Cruzeiro voltará a jogar na quarta-feira (2), naquele que promete ser um dos jogos mais difíceis da primeira fase do Estadual. O time celeste enfrentará o América, no Mineirão.

Depois de reclamações da diretoria da Raposa, a Federação Mineira de Futebol (FMF) confirmou a mudança de horário e o clássico será disputado às 21h30.

ATHLETIC 0 X 1 CRUZEIRO

ATHLETIC

Pedrão; Wallison Silva, Danilo, Sidimar e Vinícius Silva (Nathan); Emerson, Diego Fumaça e Michael Paulista (Antônio Falcão); Willian Mococa, Rafhael Lucas (Mariano) e Douglas Santos

CRUZEIRO

Rafael Cabral; Rômulo, Mateus Silva (Eduardo Brock), Sidnei e Rafael Santos; Lucas Ventura (Willian Oliveira), Filipe Machado e Marco Antônio (João Paulo); Bruno José, Edu (Thiago) e Vitor Leque (Waguininho)

Técnico: Paulo Pezzolano

Motivo: segunda rodada do Campeonato Mineiro

Local: Estádio Joaquim Portugal

Cidade: São João del-Rei

Arbitragem: Paulo César Zanovelli, auxiliado por Marcus Vinicius Gomes e Leonardo Rotondo Pinto

Cartões amarelos: Douglas Santos e Diego Fumaça (Athletic); Mateus Silva, Sidnei, Filipe Machadoe Thiago (Cruzeiro)

Gol: Bruno José, aos 2 minutos do segundo tempo