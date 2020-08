O Cruzeiro saiu de Belo Horizonte para duas rodadas longe de casa e o retorno para Minas Gerais aconteceu do jeito que o torcedor mais quis: duas vitórias. Depois de bater o Guarani na semana passada, agora o Figueirense foi a vítima da vez, derrotado pela Raposa por 1 a 0, na tarde deste domingo, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Com a vitória, o time de Enderson Moreira escala a tabela da Série B, sai da zona de rebaixamento (17º lugar) para a nona colocação, e dá resposta positiva no começo do Nacional, mesmo tendo iniciado a competição com pontuação negativa (-6).

O triunfo em cima do Figueira foi o sexto de Enderson Moreira pelo Cruzeiro. O treinador ainda não conhece o sabor da derrota e nem mesmo do empate à frente da Raposa.

Agora o Cruzeiro enfrenta a Chapecoense na próxima quinta-feira, no Mineirão, às 21h, pela quarta rodada.

O jogo

O técnico Enderson Moreira preferiu retornar ao esquema 4-2-3-1, diferentemente da formação que havia usado na vitória contra o Guarani, quando apostou em três volantes.

O treinador promoveu o retorno do atacante Stênio, após o garoto se recuperar de luxação no ombro. Patrick Brey fechou a linha defensiva pela esquerda, já que Giovanni ficou fora por questão física.

Apesar de jogar fora de casa o Cruzeiro mostrou bom volume de jogo no começo do primeiro tempo. Até os 10 minutos a Raposa tocava bem a bola, tinha certo controle e ocupava com frequência o campo do Figueirense.

Aos oito minutos a primeira boa chance do Cruzeiro. Régis dominou a bola e limpou a jogada pela direita do ataque. O camisa 10 pisou na área e finalizou, obrigando o goleiro Sidão a fazer boa defesa. No rebote, Marcelo Moreno tentou chegar primeiro que o arqueiro do time de Santa Catarina, que levou a pior antes de o juiz assinalar falta.

Depois disso o Cruzeiro se desorganizou e tomou muita pressão do Figueirense, que ganhou o campo ao adiantar sua marcação e acuou muito o time celeste com essa mudança de postura.

Pressionado, o time de Enderson Moreira não segurava a posse de bola, o meio-campo celeste não conseguia jogar, e, consequentemente, não armava as jogadas. Tanto que o Figueirense pisava a todo momento nos domínios da Raposa e por pouco a casa do goleiro Fábio não caiu.

O Figueira teve quatro oportunidades de abrir o marcador no primeiro tempo, as duas melhores com Marquinho. A sorte do Cruzeiro é que sempre que ficou em condições de marcar, a bola caiu no "pé ruim" do meia-atacante, que é canhoto, mas chutou duas vezes com a direita.

E no futebol é aquela coisa, quem não faz, leva. E no último lance da primeira etapa o gol do Cruzeiro. E foi em um lance muito confuso, de bate-rebate dentro da área "num bololô" danado.

Depois dessa confusão a bola sobrou para Cabral, que com um toque sutil para o lado esquerdo, encontrou Maurício, que chutou colocado no ângulo: 1 a 0 para o Cruzeiro.

O gol marcado pelo Cruzeiro mostrava o quão era importante uma vitória Não só para manter os 100% de aproveitamento na Série B, mas para escalar a tabela de classificação.

A vitória parcial tirava a Raposa da 17ª colocação e alçava o time à nona posição, com três pontos em três jogos. Lembrando que o time perdeu seis pontos pela punição da Fifa, oriunda da dívida com o Al Wahda - contratação do volante Denílson, em 2016.

Por isso no segundo tempo a postura do Cruzeiro mudou. O time saiu para o jogo, adiantou mais suas linhas e conseguiu diminuir o ímpeto ofensivo do adversário. Mas o jogo, "brigado demais" no meio-campo, não era nada vistoso.

Apesar de mais movimentada a segunda etapa esteve longe de ser um primor técnico. A marcação forte de ambos os lados minimiza as boas ações ofensivas. O Figueirense teve até uma boa chance com Diego Gonçalves.

Aos 25 minutos o atacante carregou a bola pela esquerda ofensiva, limpou para o meio e fez um belo arremate, que passou com perigo por cima do travessão de Fábio.

A partir daí o time mandante tentou segurar mais a bola no ataque, repetiu o que havia feito no primeiro tempo, com a pressão em cima da Raposa, mas o Cruzeiro apesar do sufoco segurou bem a pressão até o apito final.

FIGUEIRENSE 0 X 1 CRUZEIRO

Motivo: 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC)

Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO)

Assistentes: Tiago Gomes da Silva e Hugo Sávio Xavier Correia

Gols: Maurício, aos 45 minutos do primeiro tempo.

Cartão amarelo: Jadsom, Ariel Cabral (CRU); Patrick, Brunetti (FIG)

Cartão vermelho: Não houve

FIGUEIRENSE - Sidão; Lucas, Alemão, Pereira e Brunetti; Geovane (Feijão), Patrick (Elyezer) e Marquinho; Keké (Arouca), Diego Gonçalves e Everton Santos (Lucas Henrique). Técnico: Raul Cabral

CRUZEIRO - Fábio; Cáceres, Léo, Cacá (Marllon) e Patrick Brey; Jadsom (Machado), Ariel Cabral; Stênio (Thiago), Maurício (João Lucas) e Régis (Claudinho). Marcelo Moreno. Técnico: Enderson Moreira