O desafio parecia muito difícil: fora de casa, enfrentar o líder da Série B, que não perdia há sete jogos. Entretanto, diante do Coritiba, o Cruzeiro teve um início avassalador e marcou dois gols com apenas oito minutos de jogo no estádio Couto Pereira. Na etapa final, a equipe celeste ainda ampliou para 3 a 0 e viu Fábio defender um pênalti cobrado pelo antigo carrasco Léo Gamalho.

Com a vitória em Curitiba, o Cruzeiro subiu para a 11ª colocação e mantém vivo o sonho de acesso à Série A. A distância para o quarto colocado Goiás é de dez pontos. Restam ainda nove rodadas.

Depois de vencer o líder, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo enfrentará o segundo colocado. Na terça-feira (12), às 21h30, o adversário será o Botafogo, no Mineirão.

Cruzeiro derrubou o líder Coritiba dentro do estádio Couto Pereira

Início avassalador

O Cruzeiro não se assustou com a missão de encarar o Coritiba no Couto Pereira. Logo aos 2 minutos, Giovanni recebeu passe pela esquerda, cortou para o meio e abriu o placar.

Seis minutos depois, Vitor Leque fez o cruzamento da direita, e Adriano ampliou a vantagem. Foi o primeiro gol do volante pelo clube em 61 jogos.

Diante da desvantagem no placar, o Coritiba se lançou ao ataque e deixou espaços para o Cruzeiro contra-atacar. Porém, a equipe celeste perdeu boas chances ainda no primeiro tempo.

O terceiro gol cruzeirense veio aos 15 minutos da etapa final. Em cobrança de escanteio, Eduardo Brock subiu sozinho e cabeceou com força, sem chances para o goleiro Wilson.

Fábio para o carrasco Léo Gamalho

O Coritiba teve a chance de diminuir a desvantagem em cobrança de pênalti, assinalado pelo árbitro depois de a bola tocar a mão de Ramon dentro da área.

Léo Gamalho, que foi carrasco do Cruzeiro na última temporada jogando pelo CRB, bateu com força, mas Fábio confirmou a vitória por 3 a 0.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 X 3 CRUZEIRO

CORITIBA

Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias (Matheus Sales), Val (Guilherme Azevedo) e Robinho; Rafinha (Biel), Léo Gamalho e Igor Paixão (William Alves)

Técnico: Gustavo Morínigo

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira (Keké); Lucas Ventura (Ariel Cabral), Adriano e Giovanni; Bruno José (Felipe Augusto), Thiago e Vitor Leque (Léo Santos)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

DATA: 8 de outubro de 2021 (sexta-feira)

LOCAL: Couto Pereira

CIDADE: Curitiba (PR)

MOTIVO: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Marielson Alves Silva, auxiliado por Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Elicarlos Franco de Oliveira, todos do Bahia

VAR: Péricles Bassols Pegado Cortez (SP)

CARTÃO AMARELO: Willian Farias e Guilherme Azevedo (Coritiba); Matheus Pereira, Bruno José, Ramon e Ariel Cabral (Cruzeiro)

GOLS: Giovanni, aos 2 minutos, e Adriano, aos 8 minutos do primeiro tempo; Eduardo Brock, aos 15 minutos do segundo tempo

Leia mais

Cria da base celeste, volante Adriano marca o primeiro gol pelo time principal do Cruzeiro

Ramon e Ariel Cabral recebem o terceiro cartão amarelo e desfalcarão o Cruzeiro diante do Botafogo