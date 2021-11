O Cruzeiro anunciou, na tarde desta sexta-feira (5), que 50% dos 20 mil ingressos colocados à venda (número oficial confirmado pela Raposa) para o duelo com o Brusque, na próxima terça-feira (9), às 21h30, no Mineirão, pela 35ª rodada da Sèrie B do Campeonato Brasileiro, já foram vendidos.

Com isso, o clube estrelado terá seu maior público na competição. Até então, dos oito jogos em que os azuis disputaram diante do seu torcedor desde a reabertura dos portões (veja a lista abaixo), o maior número de pagantes ocorreu na derrota por 2 a 1 para o CSA, no dia 26 de setembro, no Independência. Na ocasião, 5.796 pessoas pagaram ingresso para acompanhar ao confronto, válido pela 26ª rodada da competição.

Vale lembrar que o boletim financeiro do empate em 1 a 1 com o Vila Nova, na última segunda, no Horto, ainda não foi divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Entretanto, é possível afirmar, com segurança, que o número de pagantes não superou ao do embate com o CSA.

Até o momento, o Cruzeiro mandou cinco jogos no Independência, dois na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, e o outro no Mineirão.

De acordo com a assessoria de comunicação da Raposa, a carga de ingressos para o confronto desta terça poderá ser aumentada seguindo a crescente das vendas.

Vendas

O clube estrelado informou ainda que, após encerrar a venda prioritária para os sócios-torcedores, a comercialização dos bilhetes está aberta para o público geral, por meio do site ingresso.cruzeiro.com.br.

Com preços promocionais para as entradas – no momento, a partir de R$ 20 – o Cruzeiro levou a partida para o Mineirão, esperando contar com um apoio maior do torcedor nas arquibancadas nesta reta final de Segunda Divisão.

Com 40 pontos, na 14ª colocação, a equipe celeste está a apenas dois pontos da zona de rebaixamento.

Porém, antes de pensar no Brusque, o time comandado pelo técnico Vanderlei Luxembrugo tem um duelo decisivo com o Londrina, primeiro time dentro do Z-4, nesta sexta, às 21h30, no estádio do Café.

Confira os públicos do Cruzeiro como mandante nesta Série B:

CRUZEIRO 1 X 0 CONFIANÇA - MINEIRÃO – 4.703 PAGANTES

CRUZEIRO 1 X 0 PONTE PRETA - ARENA DO JACARÉ – 4.467 PAGANTES

CRUZEIRO 1 X 1 OPERÁRIO - ARENA DO JACARÉ – 5.373 PAGANTES

CRUZEIRO 1 X 2 CSA – INDEPENDÊNCIA – 5.796 PAGANTES

CRUZEIRO 2 X 0 BRASIL DE PELOTAS – INDEPENDÊNCIA – 1.573 PAGANTES

CRUZEIRO 0 X 0 BOTAFOGO – INDEPENDÊNCIA – 5.297 PAGANTES

CRUZEIRO 1 X 3 REMO – INDEPENDÊNCIA – 2.750 PAGANTES

CRUZEIRO 1 X 1 VILA NOVA – INDEPENDÊNCIA – PÚBLICO NÃO DIVULGADO