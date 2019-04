Um sonho antigo, desejo profundo do torcedor, que há décadas espera pela volta das “três listras” ao uniforme do Cruzeiro. Enfim essa espera tem data para acabar: 2020, quando a Adidas assumirá o posto de nova fornecedora de material esportivo da Raposa.

Está tudo acertado entre Adidas e o Cruzeiro, e a empresa alemã vestirá o time estrelado a partir do ano que vem. Além disso, a nova fornecedora será a responsável por confeccionar um dos uniformes mais importantes e mais esperados da história cinco estrelas: o manto do centenário do clube, que comemorará cem anos em 2021.

Inicialmente a informação de que havia a possibilidade de um acordo entre Cruzeiro e Adidas foi divulgada pela Rádio Itatiaia, apurada e com informação avançada pela reportagem do Hoje em Dia. O portal Uai também divulgou o acerto entre a marca alemã e o clube estrelado.

Segundo apurou o HD, o acordo entre o clube e a Adidas já está acertado desde março e passará a valer a partir do ano que vem, justamente quando o vínculo com a inglesa Umbro se encerra.

O acordo entre Cruzeiro e a Adidas deve ter pelo menos duração de três anos. E segundo informações apuradas pelo HD, esse novo contrato de fornecimento de material esportivo é mais interessante financeiramente e comercialmente do que o atual com a Umbro.

O acerto entre Cruzeiro e Adidas será oficializado antes do fim do contrato com a Umbro, que termina no fim de 2019. Como não houve acordo de renovação com a marca inglesa, o primeiro uniforme estrelado deste ano não teve um lançamento diferente, com uma campanha publicitária, por exemplo. Apenas um vídeo com a imagem do uniforme número 1 na versão 2019 com os novos patrocínios vazou na internet. Material que apresentou o novo manto ao público.

Detalhes

Dentre as diversas premissas contratuais acordadas entre Cruzeiro e Adidas, a de internacionalização da camisa estrelada está prevista. O uniforme do Cruzeiro será vendido como de costume em território nacional, em grandes lojas de material esportivo e em estabelecimentos com a marca da própria Adidas. E a empresa alemã ainda fará a venda estratégica em lojas fora do Brasil para expandir o nome do clube no exterior. Algo semelhante ao que a própria Adidas faz com o Flamengo,

Volta das três listras

A Adidas já vestiu o Cruzeiro há bastante tempo. A empresa alemã estampou sua marca no informe cruzeirense nos anos 1980 e o último modelo produzido com as três listras para a Raposa foi em 1989.

A partir dos anos 1990 ficou a cargo da Finta a responsabilidade pela confecção do manto azul estrelado.