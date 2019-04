O início do Cruzeiro na Copa Libertadores deste ano é muito animador e deixa o torcedor cheio de expectativa para a sequência da disputa. Os 100% de aproveitamento da equipe, que já garantiu vaga nas oitavas de final faltando um jogo para o fim da fase de grupos, ganha ainda mais destaque por um motivo: O time celeste é o primeiro brasileiro a não sofrer gols nos cinco primeiros jogos da competição em toda a história.

O fato foi destacado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) em seu perfil no Twitter. “O Cruzeiro é o primeiro clube brasileiro a chegar 100% e sem sofrer gols ao quinto jogo da fase de grupos da #CONMEBOLLibertadores! É o segundo (clube) em toda história, igualando marca que era apenas do Atlético Nacional de Medellín, campeão em 2016”, publicou na rede social.

A campanha do Atlético Nacional, da Colômbia, em 2016, registrou cinco vitórias e um empate em seis jogos, e a equipe colombiana não sofreu nenhum gol.

O Cruzeiro em cinco jogos até aqui tem 15 pontos, após vencer todos os seus compromissos. A equipe estrelada marcou dez gols e não sofreu nenhum.

Para se tornar o primeiro clube com 100% de aproveitamento e sem sofrer gols na fase de grupos, o Cruzeiro precisa vencer o Emelec, do Equador, no dia 8 de maio, no Mineirão, pela sexta rodada da Libertadores.