Quase quatro meses após a derrota que encaminhou o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro voltou a sofrer contra uma equipe alagoana, no Mineirão. Se no dia 28 de novembro de 2019, o algoz foi o CSA, que venceu a Raposa por 1 a 0, na 35ª rodada do Brasileirão, dessa vez, a equipe celeste sofreu um revés para o CRB.

Com uma atuação muito ruim, a equipe celeste foi derrotada por 2 a 0 pelo Galo de Campina, nesta quarta-feira (11), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e se complicou na luta pela classificação à próxima fase do torneio.

Os dois gols do CRB foram marcados pelo atacante Léo Gamalho. O primeiro, de cabeça, aos 16 minutos do primeiro tempo, após cruzamento de Erik. O segundo, aos 13 da etapa final, depois de desviar cruzamento pela esquerda de Dudu.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (18), às 19h15, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Antes, o time comandado pelo técnico Adilson Batista volta o foco para o Campeonato Mineiro. No próximo domingo, a Raposa enfrenta o Coimbra, as 16h, no Mineirão, pela nona rodada do Estadual.

O jogo

Mesmo jogando diante do seu torcedor, o Cruzeiro enfrentou dificuldades desde o início da partida para assumir o controle das principais ações ofensivas.

Esbarrando na falta de criatividade de seus homens de frente e na boa marcação imposta pelo CRB, a Raposa pouco ameaçou o gol defendido por Victor Souza.

O CRB, por sua vez, manteve a regularidade durante todo o duelo, se mostrando fiel à estratégia de aguardar as investidas do time celeste para tentar levar perigo nos contra-ataques.

Objetivo, o Galo de Campina foi eficiente quando foi o ataque, marcou duas vezes com Léo Gamalho e poderia ter deixado o Mineirão com uma vantagem ainda maior, se não fossem as boas intervenções do goleiro Fábio.

FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 0 X 2 CRB

Motivo: Jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil

Local: Estádio Mineirão

Cidade: Belo Horizonte (MG)

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e Jose Reinaldo Nascimento Junior, todos do Distrito Federal

Cartões amarelos: Maurício, Marcelo Moreno, Machado, Robinho, Jadsom (Cruzeiro); Ewerton Páscoa, Igor (CRB)

Gols: Léo Gamalho aos 16 minutos do primeiro tempo e aos 13 minutos do segundo tempo

Renda: R$ 210.569,50

Público: 13.118

CRUZEIRO

Fábio; Edílson (Welinton), Cacá, Arthur e João Lucas (Rafael Santos); Machado, Jadsom e Maurício; Everton Felipe (Robinho), Marcelo Moreno e Thiago

Técnico: Adilson Batista

CRB

Victor Souza; Lucas Mendes (Thalisson Kelven), Gum, Ewerton Páscoa e Igor; Claudinei, Carlos Jatobá e Rafael Longuine (Dudu); Luidy (Léo Principe), Erik e Léo Gamalho

Técnico: Marcelo Cabo