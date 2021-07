Segue o calvário do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B. No reencontro com o técnico Felipe Conceição, a Raposa perdeu por 1 a 0 para o Remo, nesta terça-feira (20), no estádio Baenão, em Belém, pela 13ª rodada da competição.

O time azulino chegou ao triunfo com um golaço do atacante Victor Andrade, que acertou um belo voleio, aos 22 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, a equipe celeste, novamente mal em campo, chegou ao sétimo jogo seguido sem vitória na Série B. No período, foram três derrotas e quatro empates.

Com 11 pontos, na 16ª posição, a equipe estrelada vai entrar na zona de rebaixamento caso haja um vencedor no duelo entre Vitória e Ponte Preta, marcado também para esta terça, às 21h30, no estádio Barradão, em Salvador. As duas equipes têm nove pontos.

Pressionada, a equipe estrelada vai tentar a reabilitação no próximo sábado (24), quando enfrenta o Vila Nova, às 16h30, no estádio Oba, em Goiânia.

Já o Remo, 11º colocado, com 16 pontos, volta a campo um dia antes, para encarar o Londrina, às 16h, no estádio do Café.

O jogo

Novamente com várias alterações no time titular em relação ao jogo anterior, o Cruzeiro iniciou a partida com dificuldades em incomodar o adversário.

Nos primeiros minutos, os dois times tentaram assumir o controle das ações ofensivas, mas esbarravam na falta de inspiração dos homens de frente.

Aos 22 minutos, após passe do meia-atacante Felipe Gedoz, o lateral Thiago Ennes foi à linha de fundo e cruzou para Victor Andrade, que acertou belo voleio, no ângulo esquerdo do goleiro Fábio.

No restante da etapa inicial, novamente muita disputa, mas poucas emoções.

A vida da Raposa se complicou ainda mais aos 23 minutos do segundo tempo, quando o volante Matheus Barbosa recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Valente, mas sem poder de fogo, o time celeste foi à frente em busca do empate, mas sem sucesso.

A FICHA TÉCNICA

REMO 1

Vinicius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem e Igor Fernandes (Marlon); Uchôa, Lucas Siqueira (Marcos Júnior) e Felipe Gedoz; Dioguinho (Wallace), Erick Flores (Arthur) e Victor Andrade (Wellington Silva).

Técnico: Felipe Conceição

CRUZEIRO 0

Fábio; Norberto, Rhodolfo, Eduardo Brock e Jean Victor; Matheus Barbosa, Rômulo (Flávio) e Marcinho (Bissoli); Bruno José (Wellington Nen), Felipe Augusto (Dudu) e Rafael Sóbis (Thiago).

Técnico: Mozart

DATA: 20 de julho de 2021 (terça-feira)

LOCAL: Baenão

CIDADE: Belém (PA)

MOTIVO: 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Daniel Nobre Bins, auxiliado por Tiago Augusto Kappes Diel e Luiza Naujorks Reis, todos do Rio Grande do Sul.

CARTÕES AMARELOS: Igor Fernandes e Victor Andrade (Remo); Rafael Sóbis e Matheus Barbosa (Cruzeiro)

CARTÃO VERMELHO: Matheus Barbosa (Cruzeiro)

GOL: Victor Andrade, aos 22 minutos do primeiro tempo