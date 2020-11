Passado o empate em 3 a 3 com o Guarani, nessa segunda-feira (9), os jogadores do Cruzeiro ganharam dois dias de folga, já que o time só volta a campo no próximo dia 20, às 21h30, diante do Figueirense, no Mineirão, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na quinta-feira (12), os celestes retornam aos treinamentos, e Felipão começa a definir quem será o substituto de William Pottker, expulso do duelo anterior. Quem também está suspenso é o volante Machado, acionado durante o último embate e que levou o terceiro cartão amarelo.

Em compensação, o Cruzeiro terá o retorno de Marcelo Moreno, que está servindo a seleção boliviana. No entanto, ele deve ocupar a vaga de Sassá. O substituto de Pottker pode sair da disputa entre Welinton e Arthur Caike.

Além dessas definições, Luiz Felipe Scolari aguarda a chegada de mais dois jogadores para compor o elenco. Rafael Sobis, atualmente no Ceará, seria a bola da vez.