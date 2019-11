Domingo (10) é dia de clássico entre Cruzeiro Atlético e no Mineirão. Os dois gigantes da capital mineira entram em campo às 16h, mas toda a expectativa do mundo da bola já está voltada para o grande jogo do estado.

Um pouco mais aliviado após derrotar o Goiás por 2 a 0 na última rodada, o Galo entra em campo com certa folga em relação à zona de rebaixamento. A equipe alvinegra está na 11ª primeira colocação, seis pontos à frente do Botafogo, primeira equipe dentro do Z-4.

Quem entra mais pressionado para a partida é o Cruzeiro. As vitórias de Ceará e Fluminense nesta quinta-feira fizeram com que a Raposa voltasse para a 16ª colocação no Campeonato, apenas um ponto à frente do time da Estrela Solitária.

Para vencer e extinguir qualquer possibilidade de entrar na zona de rebaixamento nesta rodada, a Raposa contará com sua torcida em maior número no Mineirão. Os cruzeirenses têm direito a 90% da carga de ingresso disponibilizada para a partida.

Com 5.868 ingressos disponíveis, os atleticanos terão acesso ai estádio por meio da passarela de ligação entre o Mineirinho e o Gigante da Pampulha.

Confira o serviço completo para o clássico deste domingo

10 de novembro (Domingo) – 16h

Campeonato Brasileiro

Previsão de Público, segundo ata da FMF: 55 mil torcedores

Abertura da Esplanada: 13h

Abertura do Estacionamento: 13h

Para garantir a vaga antecipadamente, até 12 horas antes do início do jogo, clique aqui.

Abertura dos Portões: 14h

Portões para a torcida do Cruzeiro: B, C, D, E, F (inferior) e Hall Principal

Portão para a torcida do Atlético: Portão A, acesso pela rampa de integração do Mineirinho

Preços

SETOR TORCIDA PORTÃO VALOR INTEIRA / MEIA Vermelho Inferior CRUZEIRO D e E R$ 30,00 / R$ 15,00 Mineirão Tribuna CRUZEIRO B R$ 60,00 / R$ 30,00 Roxo Inferior ATLÉTICO A – Acesso pelo Mineirinho R$ 60,00 / R$ 30,00 Camarote Brahma CRUZEIRO Hall Principal R$ 100,00 / R$ 50,00

COMERCIALIZADOS PELO CRUZEIRO

– Bilheteria Sul do Mineirão:

Sexta-feira (08): 10h às 18h

Sábado (09): 10h às 17h

Domingo (10): 10h às 17h

– Bilheteria do Mineirinho – TORCIDA VISITANTE:

Domingo (10): 10h às 16h

Preços

SETOR PORTÃO VALOR INTEIRA / MEIA Roxo – Superior B R$100,00 / R$50,00 Amarelo – Superior C R$50,00 / R$25,00 Amarelo – Inferior C R$30,00 / R$15,00 Vermelho – Superior D e E R$60,00 / R$30,00 Vermelho – Inferior D e E R$40,00 / R$20,00 Vermelho – Inferior – Cadeirante D e E R$25,00 / R$12,50 Laranja – Superior F R$50,00 / R$25,00 Laranja – Inferior F R$30,00 / R$15,00 Roxo – Superior – VISITANTE A (Blocos 301,302 e 303) R$100,00 / R$50,00 Laranja – Superior – VISITANTE A (Blocos 343 e 344) R$50,00 / R$25,00 Laranja – Inferior – VISITANTE A (Blocos 144,145 e 146) R$30,00 / R$15,00

Lei da Gratuidade:

De acordo com o Decreto Municipal nº 16.438/2016 que regulamenta a lei de gratuidade nº 10.942/2016, o Mineirão deve destinar, para menores de 12 anos, 1% da totalidade de ingressos disponibilizados para venda, tendo como base os critérios de segurança pública e de organização de cada evento.

A retirada da gratuidade destinada à torcida do Cruzeiro nos setores de venda exclusiva do Mineirão (Mineirão Tribuna e Vermelho Inferior) deve ser feita na Bilheteria Sul do Mineirão, na sexta-feira (08), das 10h às 18h e no sábado (09), de 10h às 16h, ou enquanto houver disponibilidade de ingressos.

A retirada da gratuidade destinada à torcida do Atlético nos setores de venda exclusiva do Mineirão (Roxo Inferior) deve ser feita na sexta-feira (08), de 10h às 18h, na Bilheteria Norte do Mineirão.

A retirada para ingressos dos setores comercializados pelo Cruzeiro para a torcida celeste deve ser feita no sábado (09), no Ginásio do Barro Preto e na Bilheteria Sul do Mineirão, de 10h às 17h. Já os bilhetes dos setores do Atlético poderão ser retirados na Bilheteria Ismênia do Independência na sexta-feira (08), das 10h às 17h.

É obrigatório portar um ingresso válido para o mesmo setor de gratuidade.

De acordo com a referida lei, a retirada do ingresso será feita somente pelos pais ou responsável legal (tutor, curador e guardião, comprovados por documento judicial/legal) do menor, mediante apresentação de documento de identificação dos pais ou responsável legal e da certidão de nascimento ou documento de identidade do menor de 12 anos, comprovando a adequação etária do beneficiário. Os documentos devem ser originais ou cópias autenticadas.