A reunião realizada na sede da Federação Mineira de Futebol (FMF) para decidir os detalhes do clássico entre Cruzeiro e Atlético, que se enfrentarão neste domingo (10), no Mineirão, foi tranquila. Como já existia um acordo desde o primeiro turno, os pontos que geram maiores debates já tinham sido discutidos previamente.

A torcida do Atlético, visitante neste domingo, terá 5.868 ingressos disponíveis. Como de praxe, o acesso dos torcedores do Galo será feito pelo portão A do estádio, através da rampa de integração do Mineirinho. Mais uma vez, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) proibiu que carros particulares estacionem no estacionamento do ginásio, reservado para ônibus e vans.

Assim como nos últimos jogos entre as duas equipes no Mineirão, a torcida do Atlético terá acesso aos setores Laranja (inferior e superior) e Roxo. Os preços das entradas variam de R$ 15 a R$ 100.

Os atleticanos poderão adquirir suas entradas a partir desta sexta-feira (8), na bilheteria norte do Mineirão e no Independência. Caso não sejam vendidos todos os ingressos, haverá venda no Mineirinho, no dia da partida.

Os ingressos para a torcida cruzeirense já estão sendo comercializado tanto pela internet quanto fisicamente, na bilheteria sul do Gigante da Pampulha e no Ginásio do Barro Preto.

A PM autorizou que integrantes das torcidas Máfia Azul e Pavilhão Independente utilizem camisas das respectivas agremiações, mas manteve o veto a instrumentos musicais, faixas e bandeiras das organizadas das mesmas no jogo deste domingo.